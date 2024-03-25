الشيخ علي المالك استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أقام ديوان الشيخ علي عبدالعزيز المالك في منطقة الشويخ حفل استقبال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وحضر الحفل جمع من أبناء الكويت والنواب والوزراء والأهل والأصدقاء والشخصيات العامة، الذين قدموا التهاني. وتبادل الشيخ علي المالك مع المهنئين الذين توافدوا على الديوان بكثافة التهاني والاحاديث الودية والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.
MENAFN25032024000130011022ID1108019406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.