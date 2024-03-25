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الشيخ علي المالك استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أقام ديوان الشيخ علي عبدالعزيز المالك في منطقة الشويخ حفل استقبال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وحضر الحفل جمع من أبناء الكويت والنواب والوزراء والأهل والأصدقاء والشخصيات العامة، الذين قدموا التهاني. وتبادل الشيخ علي المالك مع المهنئين الذين توافدوا على الديوان بكثافة التهاني والاحاديث الودية والتبريكات بالشهر الفضيل، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.

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