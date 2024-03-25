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السفيرة البريطانية: برنامج السفراء الشباب حقق نتائج إيجابية وساهم في توسيع نطاق خبرة ومعارف الطلاب

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت غادة الطاهر بالدعم الكبير من وكالات الأمم المتحدة ووزارة الخارجية ومعهد سعود الناصر الديبلوماسي والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للبيئة في إنجاح الموسم الثاني من برنامج «السفير الشاب».
وقالت الطاهر في كلمة لها خلال حفل ختام البرنامج إن هذه المناسبة تمثل أهمية بالغة من خلال الاحتفال بتتويج رحلة استمرت أربعة أشهر كانت تحولية وملهمة، مؤكدة أن التفاني والشغف الذي أظهره السفراء الشباب الذين تبنوا بكل إخلاص المواضيع الحاسمة للعدالة المناخية والدبلوماسية «يملؤني بفخر وامتنان كبيرين».
واضافت ان المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية والديبلوماسية سلطت الضوء على الدور الأساسي للتعاون الدولي بمعالجة قضية تغير المناخ المعقدة «مما يمهد الطريق لمستقبل تتشابك فيه الديبلوماسية التي يقودها الشباب».
وبينت انه «بالتأمل في كلمات مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية خلال زيارتها للكويت نتذكر التحديات العالمية التي تتراوح بين الصراعات المستمرة والأزمات البيئية وعدم المساواة الاجتماعية، حيث تؤكد تلك القضايا مدى إلحاح وأهمية مهمتنا الجماعية».
من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس ان النسخة الثانية من برنامج السفراء الشباب حققت العديد من النتائج الإيجابية، وساعدت في بناء الثقة وتوسيع نطاق خبرة ومعارف الطلاب الثلاثين، معربة عن املها في أن يكون ذلك حافزا وتجهيزا لهم وهم يتخذون الخطوات التالية في حياتهم المهنية ـ سواء كان ذلك في عالم الديبلوماسية، أو كدعاة للمناخ أو كليهما».
وأعربت عن املها أيضا في «أن يكون البرنامج وفر مجموعة متنوعة من الآراء بشأن تغير المناخ، وقدم أفكارا لجميع المعنيين بشأن كيفية معالجة هذه القضية العالمية التي تتطلب جهدا جماعيا للنجاح. بدورها، قالت سفيرة كندا لدى الكويت عليا مواني ان الموسم الثاني من برنامج السفراء الشباب حقق نجاحا باهرا، مشيرة إلى ان المشاركين مجموعة رائعة، وكان من الرائع أن نراهم يشاركون ويطرحون أسئلة ويعتنقون أفكارا وتجارب جديدة».
وبالنسبة لكندا وللبشرية جمعاء، قالت إن العمل المناخي والعدالة المناخية من بين أكثر أولوياتنا إلحاحا. وأضافت إن التصدي لتغير المناخ ليس خيارا، بل ضرورة ـ معربة عن ثقتها في أن يكون هؤلاء السفراء الشباب أبطالا فعالين في عالم يحتاج إلى دعاة من جميع الأعمار وعلى جميع المستويات.
وجمع برنامج السفراء الشباب مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية من هولندا، والاتحاد الأوروبي، والفلبين، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وبيرو، وفرنسا، وكندا، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وبنغلاديش، والمغرب، إلى جانب منظمات دولية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وموئل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومنظمات أخرى كثيرة. وبهذه المناسبة، نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر شركاءنا ومقدمي الرعاية، ووزارة الخارجية على دعمهم السخي لجعل هذا البرنامج ممكنا.
واختار البرنامج المتنوع، في موسمه الثاني، 30 من «السفراء الشباب» من 10 جنسيات مختلفة للمشاركة في أنشطته الإثرائية.
وكان الهدف من المبادرة، تعزيز خصال القيادة، وتعزيز الثقة، وتعزيز الجهود التعاونية فيما بين المشاركين للدعوة إلى العمل المناخي والعدالة المناخية.

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