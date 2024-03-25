((الهلال الأحمر)) تبدأ بتوزيع 30 ألف وجبة إفطار صائم جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع «إفطار صائم» عبر توزيع 30 ألف وجبة على النازحين الفلسطينيين في المناطق الجنوبية بقطاع غزة.
وقال مدير مؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين القائمة على تنفيذ المشروع محيسن العطاونة في تصريح لـ «كونا» ان «الهلال الأحمر بدأ في المرحلة الأولي من تنفيذ مشروع افطار الصائمين في دير البلح وخان يونس ورفح جنوب القطاع».
وأضاف ان هذه المرحلة هي الأولى في شهر رمضان اذ ستتلوها مراحل أخرى تضم توزيع طرود غذائية على الصائمين الفلسطينيين خاصة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ونقص في المساعدات.
كما أعرب العطاونة عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وجميع المؤسسات الخيرية وعلى رأسها الهلال الأحمر الكويتي القائم على المشروع وعدة مشاريع إنسانية أخرى وسط عدوان الاحتلال المستمر منذ عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر الماضي.
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