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((الهلال الأحمر)) تبدأ بتوزيع 30 ألف وجبة إفطار صائم جنوب قطاع غزة

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع «إفطار صائم» عبر توزيع 30 ألف وجبة على النازحين الفلسطينيين في المناطق الجنوبية بقطاع غزة.
وقال مدير مؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين القائمة على تنفيذ المشروع محيسن العطاونة في تصريح لـ «كونا» ان «الهلال الأحمر بدأ في المرحلة الأولي من تنفيذ مشروع افطار الصائمين في دير البلح وخان يونس ورفح جنوب القطاع».
وأضاف ان هذه المرحلة هي الأولى في شهر رمضان اذ ستتلوها مراحل أخرى تضم توزيع طرود غذائية على الصائمين الفلسطينيين خاصة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ونقص في المساعدات.
كما أعرب العطاونة عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وجميع المؤسسات الخيرية وعلى رأسها الهلال الأحمر الكويتي القائم على المشروع وعدة مشاريع إنسانية أخرى وسط عدوان الاحتلال المستمر منذ عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر الماضي.

MENAFN25032024000130011022ID1108019404

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