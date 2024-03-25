مصدر في ((الشؤون)): عقد عموميات وانتخابات مجالس إدارة 13 تعاونية خلال أبريل

رصد 4 صناديق للجمع النقدي في المساجد.. والتحفظ على الأموال ومخاطبة «الأوقاف» لإجراء اللازم

بشرى شعبانكشف مصدر بوزارة الشؤون لـ«الأنباء» ، عن أن فرق التفتيش والمتابعة على العمل الخيري رصدت 4 صناديق لجمع التبرعات النقدية في المساجد، مشيرا إلى أن الصناديق لا تعود إلى أي من الجمعيات الخيرية ولا تحمل اسم أي جهة.وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها، أوضح المصدر انه يتم التحفظ على الصناديق والأموال الموجودة في إدارة الجمعيات الخيرية ويتم تسجيل مخالفة بكل حالة تتضمن اسم المسجد والوقت والمبلغ المرصود وترفع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ الإجراء اللازم مع إمام المسجد الذي ضبطت المخالفة لديه، وبالنسبة للأموال المتحفظ عليها في الإدارة يتم تحويلها فيما بعد إلى إحدى جهات العمل الخيري.هذا، وأكد المصدر أن الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الخيري لشهر رمضان ملتزمة بالضوابط والشروط، ولم تسجل أي مخالفة جسيمة لأي جهة خيرية بل سجلت فقط بعض الملاحظات على العمل مثال مخالفة جدول جمع التبرعات المعتمد للمساجد من بعض المناديب.على صعيد آخر، علمت «الأنباء»، أن قطاع التعاون بوزارة الشؤون قد انتهى من إعداد جدول لإجراء عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات بعد اجازة عيد الفطر لـ 13 جمعية تعاونية خلال شهر أبريل المقبل، وهي: جليب الشيوخ، عبدالله المبارك، الشامية والشويخ، النزهة، النعيم، بيان، الصليبيخات والدوحة، الادخار، الدعية، الصباحية، الفحيحيل، الشعــــب، علي صبــاح السالـــم.وأكد المصدر، أن الاقتراع سيتم بواسطة نظام الاقتراع الآلي.