مصدر في ((الشؤون)): عقد عموميات وانتخابات مجالس إدارة 13 تعاونية خلال أبريل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
رصد 4 صناديق للجمع النقدي في المساجد.. والتحفظ على الأموال ومخاطبة «الأوقاف» لإجراء اللازم
بشرى شعبان
كشف مصدر بوزارة الشؤون لـ«الأنباء» ، عن أن فرق التفتيش والمتابعة على العمل الخيري رصدت 4 صناديق لجمع التبرعات النقدية في المساجد، مشيرا إلى أن الصناديق لا تعود إلى أي من الجمعيات الخيرية ولا تحمل اسم أي جهة.
وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها، أوضح المصدر انه يتم التحفظ على الصناديق والأموال الموجودة في إدارة الجمعيات الخيرية ويتم تسجيل مخالفة بكل حالة تتضمن اسم المسجد والوقت والمبلغ المرصود وترفع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ الإجراء اللازم مع إمام المسجد الذي ضبطت المخالفة لديه، وبالنسبة للأموال المتحفظ عليها في الإدارة يتم تحويلها فيما بعد إلى إحدى جهات العمل الخيري.
هذا، وأكد المصدر أن الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الخيري لشهر رمضان ملتزمة بالضوابط والشروط، ولم تسجل أي مخالفة جسيمة لأي جهة خيرية بل سجلت فقط بعض الملاحظات على العمل مثال مخالفة جدول جمع التبرعات المعتمد للمساجد من بعض المناديب.
على صعيد آخر، علمت «الأنباء»، أن قطاع التعاون بوزارة الشؤون قد انتهى من إعداد جدول لإجراء عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات بعد اجازة عيد الفطر لـ 13 جمعية تعاونية خلال شهر أبريل المقبل، وهي: جليب الشيوخ، عبدالله المبارك، الشامية والشويخ، النزهة، النعيم، بيان، الصليبيخات والدوحة، الادخار، الدعية، الصباحية، الفحيحيل، الشعــــب، علي صبــاح السالـــم.
وأكد المصدر، أن الاقتراع سيتم بواسطة نظام الاقتراع الآلي.
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