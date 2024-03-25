النواف: استعدادات كاملة للانتخابات

(MENAFN
- Al-Anbaa) ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلـس الأمة 2024 الفريق الشيخ سالم النواف اجتماعا في مقر وزارة الداخلية لبحث الاستعدادات الأمنيــة واللوجستيـــة لانتخابات مجلس الأمة
ورحب الفريق النواف بالحضور ونقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وتناول الاجتماع بحث جميع الاستعدادات الأمنية واللوجستية والتنظيمية وآلية التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات التي ستشرف على انتخابات مجلس الأمة، ووجه الفريق الشيخ سالم النواف بتوفير وتسخير كل الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية إقليميا ودوليا.
وأكد ضرورة حرص الأجهزة الأمنية على توفير الخدمات وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة في الدولة وتعاون المواطنين سيظلان دائما درعا للوطن ولنظامه الديموقراطي.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الإعلام د.م.ناصر المحيسن ووكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف ووكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري ومدير عام بلدية الكويت م.سعود الدبوس ووكيلة وزارة التربية بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية بدر العدواني ومدير إدارة شؤون الانتخابات عميد حقوقي د.أحمد عبدالله الهاجري.
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