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رئيس الوزراء استقبل رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، في قصر بيان، رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة د.فرحان نظامي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
إلى ذلك، بعــــث رئيس مجلــــس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة بمناسبة العيـــد للوطني لبلادها.

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