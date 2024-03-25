رئيس الوزراء استقبل رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، في قصر بيان، رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية التابع لجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة د.فرحان نظامي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
إلى ذلك، بعــــث رئيس مجلــــس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة بمناسبة العيـــد للوطني لبلادها.
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