المجاوب: تطبيق مادة ((الفلورايد فارنيش)) على 6700 طالب في 28 روضة بـ((الجهراء))

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلن رئيس مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال د.تركي المجاوب عن التعاون مع منطقة الجهراء التعليمية لتطبيق مادة «الفلورايد فارنيش» على طلبة «رياض الأطفال» (المستويين الأول والثاني) البالغ عددهم 6700 طالب وطالبة من 28 روضة للحــــد من انتشــــار «تسوس الأسنـــان».
وذكر في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا يأتي حرصا من قطاع طب الأسنان في وزارة الصحة برئاسة د.أحمد أسد لتقديم أحدث الخدمات الوقائية بما يعود بالفائدة على صحة الأسنان.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت فعالية «الفلورايد فارنيش» للحد من انتشار تسوس الأسنان، وهو عبارة عن سائل يتصلب عند طلاء سطح السن، ويحتوي على مادة «الفلورايد» بشكل مركز والتي تساعد على ازدياد مقاومة تسوس الأسنان.
وأفاد بتطبيق مادة «الفلورايد فارنيش» مرتين سنويا من خلال فرق وقائية مدربة على تقديم تلك الخدمة في الرياض والمدارس التابعة لوزارة التربيــــة.
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