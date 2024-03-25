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المجاوب: تطبيق مادة ((الفلورايد فارنيش)) على 6700 طالب في 28 روضة بـ((الجهراء))

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلن رئيس مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال د.تركي المجاوب عن التعاون مع منطقة الجهراء التعليمية لتطبيق مادة «الفلورايد فارنيش» على طلبة «رياض الأطفال» (المستويين الأول والثاني) البالغ عددهم 6700 طالب وطالبة من 28 روضة للحــــد من انتشــــار «تسوس الأسنـــان».
وذكر في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا يأتي حرصا من قطاع طب الأسنان في وزارة الصحة برئاسة د.أحمد أسد لتقديم أحدث الخدمات الوقائية بما يعود بالفائدة على صحة الأسنان.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت فعالية «الفلورايد فارنيش» للحد من انتشار تسوس الأسنان، وهو عبارة عن سائل يتصلب عند طلاء سطح السن، ويحتوي على مادة «الفلورايد» بشكل مركز والتي تساعد على ازدياد مقاومة تسوس الأسنان.
وأفاد بتطبيق مادة «الفلورايد فارنيش» مرتين سنويا من خلال فرق وقائية مدربة على تقديم تلك الخدمة في الرياض والمدارس التابعة لوزارة التربيــــة.

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