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بالفيديو.. الأمير تسلَّم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية بالمنامة مايو المقبل

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي.
إلى ذلك، تسلـــم صاحــــب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيــــــان ظهر أمس رسالـــــة خطيــــة من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتمــــــاع الـــدورة العاديــــــــة الثالثـــــة والثلاثـــين لمجلس جامعة الدول العربيـــــة على مستــــوى القمة والتي ستعقد في العاصمة المنامة مايو المقبل.
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي.
حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، حيث قدم لسموه سالم خليفة المزين سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه، حفظه الله، وذلك بمناسبة تسلمــــه منصبــــه الجديد.
حضـــر مراسم أداء القسم كبــــار المسؤولين بالدولــــة.
من جانــــب آخر، بعث صاحـــب السمو الأميــر الشيخ مشعل الأحمد ببرقيـــــة تهنئة إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهوريـــة اليونــــان الصديقة عبر فيهـــــا سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد للوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية اليونـــان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

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