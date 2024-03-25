بالفيديو.. الأمير تسلَّم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية بالمنامة مايو المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي.
إلى ذلك، تسلـــم صاحــــب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيــــــان ظهر أمس رسالـــــة خطيــــة من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتمــــــاع الـــدورة العاديــــــــة الثالثـــــة والثلاثـــين لمجلس جامعة الدول العربيـــــة على مستــــوى القمة والتي ستعقد في العاصمة المنامة مايو المقبل.
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي.
حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، حيث قدم لسموه سالم خليفة المزين سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه، حفظه الله، وذلك بمناسبة تسلمــــه منصبــــه الجديد.
حضـــر مراسم أداء القسم كبــــار المسؤولين بالدولــــة.
من جانــــب آخر، بعث صاحـــب السمو الأميــر الشيخ مشعل الأحمد ببرقيـــــة تهنئة إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهوريـــة اليونــــان الصديقة عبر فيهـــــا سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد للوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية اليونـــان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
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