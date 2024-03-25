الأمم المتحدة تُجدد ثقتها بعبدالله المعتوق مستشاراً خاصاً لأمينها العامللسنة الـ 8 على التوالي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالميـــــة أن رئيسها المستشار د.عبدالله المعتوق تلقى كتابا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يفيد بتجديد الثقة به مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة للعام الثامن على التوالي.
وفي هذا الشأن، قال المعتوق في تصريح صحافي إن التجديد يؤكد الثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص والعمل الخيري العربي والإسلامي، وشهــــادة مـــن الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع العمل الخيري الإسلامي بالنظر إلى دوره المحوري في الإغاثة ودعم التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وأكد المعتوق أن هذا التمثيل جاء بفضل دعم القيادة السياسية ونجاح العمل الخيري الكويتي في أداء رسالته بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا الاستمرار في العمل لإبراز الوجه الإنساني للكويت.
يذكر أن د.عبدالله المعتوق تقلد منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس 2017، كما شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشــــؤون الإنسانيـــة لأربعة أعوام متتاليــــة منذ عام 2012 حتى 2016 في عهد الأمين العام السابــــق بان كي مـــون.
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