Monday, 25 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تُجدد ثقتها بعبدالله المعتوق مستشاراً خاصاً لأمينها العامللسنة الـ 8 على التوالي

3/25/2024 3:01:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالميـــــة أن رئيسها المستشار د.عبدالله المعتوق تلقى كتابا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يفيد بتجديد الثقة به مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة للعام الثامن على التوالي.
وفي هذا الشأن، قال المعتوق في تصريح صحافي إن التجديد يؤكد الثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص والعمل الخيري العربي والإسلامي، وشهــــادة مـــن الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع العمل الخيري الإسلامي بالنظر إلى دوره المحوري في الإغاثة ودعم التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وأكد المعتوق أن هذا التمثيل جاء بفضل دعم القيادة السياسية ونجاح العمل الخيري الكويتي في أداء رسالته بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا الاستمرار في العمل لإبراز الوجه الإنساني للكويت.
يذكر أن د.عبدالله المعتوق تقلد منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس 2017، كما شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشــــؤون الإنسانيـــة لأربعة أعوام متتاليــــة منذ عام 2012 حتى 2016 في عهد الأمين العام السابــــق بان كي مـــون.

MENAFN25032024000130011022ID1108019396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث