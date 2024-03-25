سفير ألمانيا: مناقشات مع الكويت لعقد اتفاقية أمنية تتضمن التدريب والتعاون المشترك وتبادل المعلومات



ألمانيا على استعداد للمساهمة في خطط التنمية وفقاً للرؤية المستقبلية لتطوير الكويت السفارة مستعدة لاستقبال طلبات التأشيرات لموسم الصيف المقبل لتفادي الازدحام



أسامة دياب

قال السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس إن الكويت وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما، وهو ليس مجرد حدث يتكرر كل سنة، بل يمثل 60 عاما من العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والشخصية، كما ينعكس أيضا على التدفق المستمر للزوار بين البلدين، والتبادل المستمر لوجهات النظر، والصداقات الشخصية التي تشكلت مع مرور الوقت.وأضاف السفير الألماني في مجمل كلمته التي ألقاها على هامش حفل إفطار نظمته السفارة الألمانية لممثلي عدد من وسائل الإعلام أن هناك العديد من القصص التي ساعدت في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا مثل السيارات الألمانية وتربية الخيول والكلاب والتي تمثل شغفا مشتركا لشعبينا، أدى إلى جلب سلالات الخيل العربية الأصيلة إلى ألمانيا، وإحضار كلاب شيبرد الألمانية الشهيرة إلى الكويت، كما تقدم التكنولوجيا الألمانية الطاقة والراحة وحلول تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات العلوم الحياتية للكويت، وتدعم الاستثمارات الكويتية العديد من القطاعات الصناعية المهمة في ألمانيا ويستمتع المواطنون الكويتيون بإجازاتهم في ألمانيا وأوروبا وهم ضيوف مرحب بهم لدينا.وأشار إلى أن مواصلة تطوير مجالات التعاون بين البلدين تتطلب اهتماما كبيرا في زمن التغير المناخي، وتحديات تحول الطاقة، وندرة المياه العالمية، هناك فرص عديدة للنظر معا في وضع حلول مشتركة، لافتا إلى أن ألمانيا مستعدة للمساهمة في خطط التنمية، وفقا للرؤية المستقبلية لتطوير الكويت. في الوقت نفسه، تعمل كل من بلدينا على رفع علاقتنا الثنائية إلى مستويات جديدة من خلال حوار استراتيجي بين وزارتي خارجيتنا.وتابع: سنحتفل معا بقدوم فرقة موسيقية ألمانية إلى الكويت لتقديم حفل موسيقي في نهاية شهر أبريل، كما سنبدأ في فصل الصيف بفعالية كبيرة لشركات ألمانية في الكويت، ونتوقع المزيد من الفعاليات في خريف هذا العام وعندما تنخفض حرارة الصيف.وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، ذكر أن أعداد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي لم تتغير، مشيرا إلى أن مركز التأشيرات الألمانية على استعداد لاستقبال جميع طلبات الكويتيين متعددة الدخول، داعيا المتقدمين إلى ضرورة تقديم الطلبات مبكرا قبل السفر بوقت كاف مع إحضار كل المستندات المطلوبة، لافتا إلى استعداد السفارة لاستقبال طلبات التأشيرات لموسم الصيف المقبل من الآن لتفادي الازدحام، وهو ما تمت مناقشته مع وزارة الخارجية.وحذر الراغبين في السفر إلى بلاده من التعامل مع المكاتب غير القانونية والأشخاص الذين يقومون بملء الاستمارات واستكمال الأوراق المطلوبة للفيزا نيابة عنهم، حيث إنهم يلجأون إلى بعض الحجوزات الوهمية للفنادق والتذاكر وبالتالي يكون مصير الفيزا الرفض، مؤكدا أن السفارة لا تتعامل مع مكاتب سفريات وإنما يتم التقديم عبر مكتب التأشيرات المعتمد فقط.وحول حصول حاملي المادة 17 على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، قال: إن الوثائق التي يحملها المقيمون بصورة غير قانونية ليست جواز سفر معتمدا لدينا في ألمانيا، وهناك حالات يمكن دراسة وضعها منفردا.وردا على سؤال حول التعاون العسكري، قال: أود أن أطلق عليه التعاون الدفاعي والأمني، مشيرا إلى وجود دعوة دائمة من بلاده لمناقشة التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين كونه نقطة محورية في العلاقات الثنائية، كاشفا عن وجود مناقشات جارية الآن بين البلدين حول اتفاقية أمنية تتضمن التدريب والتعاون وتبادل المعلومات والتحليل المشترك، ونولي القوات البحرية أهمية قصوى، حيث إن الوضع في الخليج يحتاج إلى مراجعة ثنائية بين البلدين، لافتا إلى وجود مهمة أوروبية موجودة في البحر الأحمر، لافتا إلى تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر ما يسمح بتدفق التجارة.وأشاد بالتقليد التراثي الكويتي المتمثل في زيارة الدواوين، لافتا إلى أنها السنة الثانية لهم التي زار فيها عدد كبير من الدواوين والتي وصلت خلال هذا الشهر نحو 28 ديوانية لعائلات كويتية معروفة و7 منها صغيرة، مثنيا على المواضيع التي تتم مناقشتها في الدواوين والتي شملت جميع النواحي القانونية والسياسية والاجتماعية، معربا عن سعادته لحسن الاستقبال والضيافة والتي أحظى بها خلال زيارتي لهذه الدواوين، وهذا ما نفتقده في ألمانيا ويفتقده سفير الكويت في ألمانيا، لأنه من الصعب عليه التواصل مع المجتمع الألماني كما هو الحال مع المجتمع الكويتي.ولفت إلى أن الكويت لم تسم بعد سفيرها في برلين، ونتوقع أن يتم ذلك قبل هذا الصيف بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيدا بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وان وزيرة خارجية بلاده بدأت جولتها السادسة إلى الشرق الأوسط منذ أكتوبر الماضي في محاولة إيجاد حل للصراع في المنطقة، موضحا أن موقف بلاده من هذه الأزمة هو وقف إراقة الدماء.