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ديميتروف: بلغاريا من دول ((الشنغن)) اعتباراً من 31 الجاري

3/25/2024 3:01:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد ديمتار ديميتروف إن فكرة إقامة الديوانية البلغارية تأتي تعبيرا عن الإعجاب باحتفاظ الكويتيين بتراثهم واحترامهم عادات آبائهم وتقاليدهم الشعبية، موضحا أن الديوانية مثال فريد من نوعه لتلك التقاليد التي تمثل الحياة الاجتماعية في الكويت، ولا شك أن للديوانية مكانة خاصة أثناء شهر رمضان في الكويت.
وأضاف ديميتروف: أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وشعب الكويت بمناسبة هذا الشهر الفضيل، متمنيا أن يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات ولدولة الكويت الصديقة دوام التقدم والازدهار.
وفيما يخص قرار انضمام بلاده إلى منطقة «شنغن»، كشف عن أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 الجاري، واعتبارا من هذا التاريخ فإن المتقدمين بطلب تأشيرة قصيرة المدة، في حال استيفائهم الشروط المطلوبة سيمنحون تأشيرة شنغن وليست التأشيرة الوطنية البلغارية التي كانت السفارة تمنحها حتى الآن.
وأضاف: نود أن نوضح أن تأشيرات قصيرة المدة هي تلك التي تسمح لحاملها بإقامة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 6 أشهر.
وستتيح التأشيرة لحاملها إمكانية التوجه إلى بلدان أخرى في منطقة شنغن بعد زيارة بلغاريا أثناء صلاحية التأشيرة.
وتابع أن هذا التحول يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقنا وعلى عاتق المسؤولين في الجهات المختصة في بلدنا، حيث إن قرار منح التأشيرة ينعكس على مصالح وأمن وسلامة جميع الدول التابعة لمنطقة الـ «شنغن» ونحن نعي مدى هذه المسؤولية باعتبار بلغاريا تمثل حدا خارجيا للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن السفارة ستتقيد بشكل دقيق بشروط ومتطلبات التأشيرة رغم أنها لن تكون مختلفة عن الشروط والمتطلبات التي تطبقها الدول الأخرى التابعة لمنطقة شنغن، كوثائق وأوراق مساندة لطلب التأشيرة وفيما يخص قيمة رسوم التأشيرة ومدة إصدارها التي ستكون خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب وفق ما يحدده قانون التأشيرة أو ما يعرف بـ «فيزا كود» وقد تحتاج إلى مدة أطول لإجراء التنسيق اللازم مع بقية دول الشنغن في بعض الحالات، وقال: أدعو المتقدمين لطلب التأشيرة إلى سفارتنا أن يتقدموا بطلباتهم قبل التاريخ المرجو للسفر بمدة كافية أو أن يكون خمسة عشر يوما على الأقل، علما بأن الحد الأقصى للتقدم بطلب التأشيرة هو 6 أشهر.
وتوقع أن يزداد عدد المتقدمين لطلب التأشيرة مع اقتراب موسم السياحة هذا الصيف في بلغاريا، مشددا على أن السفارة ستتقيد بنظام المواعيد المسبقة الذي يتيح التنظيم الصحيح والسلس للعمل، ويمكن أخذ المواعيد سواء من خلال البريد الإلكتروني للسفارة أو عن طريق الهاتف أثناء الدوام الرسمي.
وأكد أن السفارة البلغارية في الكويت لا تستعين في الوقت الحاضر بخدمات أي مكتب خارجي في إطار إجراءات منح التأشيرات، ويتم استقبال طلبات المتقدمين بطلب التأشيرة في القسم القنصلي بمقر السفارة في منطقة الجابرية.
وفيما يخص المواطنين الكويتيين قال إنهم سيمنحون تأشيرة شنغن متعددة السفرات وذات صلاحية تمتد لخمس سنوات وتسمح بالإقامة القصيرة (لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 6 أشهر)، مشيرا إلى إلى أن قانون التأشيرة لا يسمح بمنح تأشيرة شنغن تزيد صلاحيتها على مدة صلاحية جواز السفر لذا لكي يمكن منح تأشيرة صالحة لمدة خمس سنوات لابد أن تزيد صلاحية الجواز على خمس سنوات.
وقال إن موسم السياحة ـ الصيفي في بلغاريا سيبدأ بالتعاون مع الوكيل المحلي لشركة الخطوط الجوية البلغارية بتسيير رحلات مباشرة من الكويت إلى مديني بورغاس وفارنا على شواطئ البحر الأسود، كما يقدم لهم الوكيل المحلي الخدمات السياحية الأخرى مثل الإقامة في المنتجعات التي يفضلها السياح من الكويت حيث يزور بلغاريا آلاف السياح سنويا، وهناك العديد من الكويتيين الذين يمتلكون العقارات في بلغاريا.
وأشار إلى وجود العشرات من مراكز العلاج الطبيعي والمياه الكبريتية وغيرها من المياه المعدنية حيث يوجد في بلغاريا نحو 600 نبع مياه معدنية توفر بيئة جيدة للراغبين في العلاج الطبيعي والاسترخاء وسط الطبيعة.
كما توفر بلغاريا فرصا استثمارية في مختلف المشاريع بقطاعات اقتصادية متنوعة، حيث تمتاز بلغاريا باستقرار مالي ومعدل ضريبي منخفض وثابت، وهناك اتفاقيات لا بأس بها تنظم العلاقات الثنائية بين الكويت وبلغاريا ومن ضمنها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بالإضافة إلى اتفاقية تبادل الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة في البلدين.

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