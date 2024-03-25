ديميتروف: بلغاريا من دول ((الشنغن)) اعتباراً من 31 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد ديمتار ديميتروف إن فكرة إقامة الديوانية البلغارية تأتي تعبيرا عن الإعجاب باحتفاظ الكويتيين بتراثهم واحترامهم عادات آبائهم وتقاليدهم الشعبية، موضحا أن الديوانية مثال فريد من نوعه لتلك التقاليد التي تمثل الحياة الاجتماعية في الكويت، ولا شك أن للديوانية مكانة خاصة أثناء شهر رمضان في الكويت.
وأضاف ديميتروف: أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وشعب الكويت بمناسبة هذا الشهر الفضيل، متمنيا أن يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات ولدولة الكويت الصديقة دوام التقدم والازدهار.
وفيما يخص قرار انضمام بلاده إلى منطقة «شنغن»، كشف عن أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 الجاري، واعتبارا من هذا التاريخ فإن المتقدمين بطلب تأشيرة قصيرة المدة، في حال استيفائهم الشروط المطلوبة سيمنحون تأشيرة شنغن وليست التأشيرة الوطنية البلغارية التي كانت السفارة تمنحها حتى الآن.
وأضاف: نود أن نوضح أن تأشيرات قصيرة المدة هي تلك التي تسمح لحاملها بإقامة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 6 أشهر.
وستتيح التأشيرة لحاملها إمكانية التوجه إلى بلدان أخرى في منطقة شنغن بعد زيارة بلغاريا أثناء صلاحية التأشيرة.
وتابع أن هذا التحول يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقنا وعلى عاتق المسؤولين في الجهات المختصة في بلدنا، حيث إن قرار منح التأشيرة ينعكس على مصالح وأمن وسلامة جميع الدول التابعة لمنطقة الـ «شنغن» ونحن نعي مدى هذه المسؤولية باعتبار بلغاريا تمثل حدا خارجيا للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن السفارة ستتقيد بشكل دقيق بشروط ومتطلبات التأشيرة رغم أنها لن تكون مختلفة عن الشروط والمتطلبات التي تطبقها الدول الأخرى التابعة لمنطقة شنغن، كوثائق وأوراق مساندة لطلب التأشيرة وفيما يخص قيمة رسوم التأشيرة ومدة إصدارها التي ستكون خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب وفق ما يحدده قانون التأشيرة أو ما يعرف بـ «فيزا كود» وقد تحتاج إلى مدة أطول لإجراء التنسيق اللازم مع بقية دول الشنغن في بعض الحالات، وقال: أدعو المتقدمين لطلب التأشيرة إلى سفارتنا أن يتقدموا بطلباتهم قبل التاريخ المرجو للسفر بمدة كافية أو أن يكون خمسة عشر يوما على الأقل، علما بأن الحد الأقصى للتقدم بطلب التأشيرة هو 6 أشهر.
وتوقع أن يزداد عدد المتقدمين لطلب التأشيرة مع اقتراب موسم السياحة هذا الصيف في بلغاريا، مشددا على أن السفارة ستتقيد بنظام المواعيد المسبقة الذي يتيح التنظيم الصحيح والسلس للعمل، ويمكن أخذ المواعيد سواء من خلال البريد الإلكتروني للسفارة أو عن طريق الهاتف أثناء الدوام الرسمي.
وأكد أن السفارة البلغارية في الكويت لا تستعين في الوقت الحاضر بخدمات أي مكتب خارجي في إطار إجراءات منح التأشيرات، ويتم استقبال طلبات المتقدمين بطلب التأشيرة في القسم القنصلي بمقر السفارة في منطقة الجابرية.
وفيما يخص المواطنين الكويتيين قال إنهم سيمنحون تأشيرة شنغن متعددة السفرات وذات صلاحية تمتد لخمس سنوات وتسمح بالإقامة القصيرة (لا تتجاوز 90 يوما خلال كل فترة 6 أشهر)، مشيرا إلى إلى أن قانون التأشيرة لا يسمح بمنح تأشيرة شنغن تزيد صلاحيتها على مدة صلاحية جواز السفر لذا لكي يمكن منح تأشيرة صالحة لمدة خمس سنوات لابد أن تزيد صلاحية الجواز على خمس سنوات.
وقال إن موسم السياحة ـ الصيفي في بلغاريا سيبدأ بالتعاون مع الوكيل المحلي لشركة الخطوط الجوية البلغارية بتسيير رحلات مباشرة من الكويت إلى مديني بورغاس وفارنا على شواطئ البحر الأسود، كما يقدم لهم الوكيل المحلي الخدمات السياحية الأخرى مثل الإقامة في المنتجعات التي يفضلها السياح من الكويت حيث يزور بلغاريا آلاف السياح سنويا، وهناك العديد من الكويتيين الذين يمتلكون العقارات في بلغاريا.
وأشار إلى وجود العشرات من مراكز العلاج الطبيعي والمياه الكبريتية وغيرها من المياه المعدنية حيث يوجد في بلغاريا نحو 600 نبع مياه معدنية توفر بيئة جيدة للراغبين في العلاج الطبيعي والاسترخاء وسط الطبيعة.
كما توفر بلغاريا فرصا استثمارية في مختلف المشاريع بقطاعات اقتصادية متنوعة، حيث تمتاز بلغاريا باستقرار مالي ومعدل ضريبي منخفض وثابت، وهناك اتفاقيات لا بأس بها تنظم العلاقات الثنائية بين الكويت وبلغاريا ومن ضمنها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بالإضافة إلى اتفاقية تبادل الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة في البلدين.
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