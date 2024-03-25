أبناء فهد المالك استقبلوا مهنئيهم بالشهر المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
استقبل أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ فهد المالك الصباح في ديوانهم بمنطقة الدعية جمعا غفيرا من المحبين والمهنئين بحلول شهر الخيرات والبركات، يتقدمهم لفيف من الشيوخ والشخصيات العامة والنواب والوزراء الحاليين والسابقين، والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال وعدد من المواطنين والمقيمين. وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ نمر الفهد المالك صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة وعموم المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك. ولفت في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن هذه الملتقيات تكرس العادات الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت، وتؤكد الوحدة المجتمعية والنسيج الوطني المتميز، حيث يلتقي الجميع على الحب والوئام والمودة والسلام، داعيا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ الكويت وشعبها تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير.
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