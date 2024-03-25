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أبناء فهد المالك استقبلوا مهنئيهم بالشهر المبارك

3/25/2024 3:01:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
استقبل أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ فهد المالك الصباح في ديوانهم بمنطقة الدعية جمعا غفيرا من المحبين والمهنئين بحلول شهر الخيرات والبركات، يتقدمهم لفيف من الشيوخ والشخصيات العامة والنواب والوزراء الحاليين والسابقين، والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي ورجال الأعمال وعدد من المواطنين والمقيمين. وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ نمر الفهد المالك صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة وعموم المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك. ولفت في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن هذه الملتقيات تكرس العادات الحميدة التي جبل عليها أهل الكويت، وتؤكد الوحدة المجتمعية والنسيج الوطني المتميز، حيث يلتقي الجميع على الحب والوئام والمودة والسلام، داعيا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ الكويت وشعبها تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير.

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