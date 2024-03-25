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((انتخابية النصر)): نحترم الأحكام القضائية

3/25/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن أعضاء اللجنة الانتخابية لنادي النصر احترامهم للأحكام القضائية والتي على إثرها تم تنفيذ حكم الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية بإخلاء نادي النصر وتسليمه للجنة الانتخابية برئاسة د.ناصر الديحاني.
ونفى أعضاء اللجنة الانتخابية لنادي النصر في بيان صحافي، دعوتهم للجمعية العمومية المقبلة بتاريخ 27 الجاري، مؤكدين أن اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 15 فبراير 2024 هو الاجتماع الشرعي والمعترف به من قبل أعضاء اللجنة الانتخابية لنادي النصر، والذي تم من خلاله تزكية قائمة «أبناء النادي» برئاسة خالد شريدة المطيري، علما أنه تم الطعن على هذه التزكية لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من قبل محامي قائمة الجميع وعليه نرجو من الجميع احترام المراكز القانونية للمجلس المزكى لحين البت في صحة إجراءات فوزه من قبل هيئة التحكيم باعتبارها صاحبة الاختصاص.
وأوضح أعضاء «انتخابية النصر» أنه لا يجوز الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي عن طريق رئيس اللجنة منفردا، بل عليه العودة لأعضاء اللجنة الانتخابية، وذلك وفقا للنظام الأساسي لنادي النصر، وأن الإجراءات يجب أن تكون متطابقة مع النظام الأساسي للنادي.

MENAFN25032024000130011022ID1108019392

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