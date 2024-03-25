((انتخابية النصر)): نحترم الأحكام القضائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن أعضاء اللجنة الانتخابية لنادي النصر احترامهم للأحكام القضائية والتي على إثرها تم تنفيذ حكم الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية بإخلاء نادي النصر وتسليمه للجنة الانتخابية برئاسة د.ناصر الديحاني.
ونفى أعضاء اللجنة الانتخابية لنادي النصر في بيان صحافي، دعوتهم للجمعية العمومية المقبلة بتاريخ 27 الجاري، مؤكدين أن اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 15 فبراير 2024 هو الاجتماع الشرعي والمعترف به من قبل أعضاء اللجنة الانتخابية لنادي النصر، والذي تم من خلاله تزكية قائمة «أبناء النادي» برئاسة خالد شريدة المطيري، علما أنه تم الطعن على هذه التزكية لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من قبل محامي قائمة الجميع وعليه نرجو من الجميع احترام المراكز القانونية للمجلس المزكى لحين البت في صحة إجراءات فوزه من قبل هيئة التحكيم باعتبارها صاحبة الاختصاص.
وأوضح أعضاء «انتخابية النصر» أنه لا يجوز الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي عن طريق رئيس اللجنة منفردا، بل عليه العودة لأعضاء اللجنة الانتخابية، وذلك وفقا للنظام الأساسي لنادي النصر، وأن الإجراءات يجب أن تكون متطابقة مع النظام الأساسي للنادي.
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