قمة ((اليد)) اليوم بين ((الأصفر)) و((الأبيض))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتجه الأنظار في الـ 8.30 مساء اليوم إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حين يلتقي القادسية مع الكويت ضمن الجولة السادسة من الدوري العام لكرة اليد، إذ يملك «الأبيض» حامل اللقب 8 نقاط وضعته في وصافة الترتيب العام منقوصا لمبارياته المؤجلة، بينما يحتل القادسية المركز الحادي عشرة برصيد 3 نقاط منقوصا هو الآخر لمبارياته المؤجلة من البطولة.
وبنظرة سريعة على المباراة المرتقبة والثأرية للأصفر والمهمة للأبيض، فقد كانت المواجهة الأخيرة بينهما على لقب كأس السوبر الذي حسمه العميد بنتيجة 40-35.
وفي السياق نفسه، فاز السالمية على الصليبخات بصعوبة بالغة 34-33 (الشوط الأول 19 -12 للسالمية) أمس الأول، ليعزز «السماوي» من صدارته بـ12 نقطة، فيما بقي الصليبخات على رصيده بـ3 نقاط، كما فاز العربي على اليرموك 36-29 ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 8 نقاط بينما ظل اليرموك على رصيده بـ3 نقاط.
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