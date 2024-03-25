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قمة ((اليد)) اليوم بين ((الأصفر)) و((الأبيض))

3/25/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تتجه الأنظار في الـ 8.30 مساء اليوم إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حين يلتقي القادسية مع الكويت ضمن الجولة السادسة من الدوري العام لكرة اليد، إذ يملك «الأبيض» حامل اللقب 8 نقاط وضعته في وصافة الترتيب العام منقوصا لمبارياته المؤجلة، بينما يحتل القادسية المركز الحادي عشرة برصيد 3 نقاط منقوصا هو الآخر لمبارياته المؤجلة من البطولة.
وبنظرة سريعة على المباراة المرتقبة والثأرية للأصفر والمهمة للأبيض، فقد كانت المواجهة الأخيرة بينهما على لقب كأس السوبر الذي حسمه العميد بنتيجة 40-35.
وفي السياق نفسه، فاز السالمية على الصليبخات بصعوبة بالغة 34-33 (الشوط الأول 19 -12 للسالمية) أمس الأول، ليعزز «السماوي» من صدارته بـ12 نقطة، فيما بقي الصليبخات على رصيده بـ3 نقاط، كما فاز العربي على اليرموك 36-29 ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 8 نقاط بينما ظل اليرموك على رصيده بـ3 نقاط.

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