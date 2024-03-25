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ختام رمضانية موظفي ((زين)) لكرة القدم

3/25/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت زين بطولة كرة القدم الرمضانية لموظفيها بمشاركة واسعة شهدت تواجد 16 فريقا تنافسوا على لقب البطولة بملاعب نزوى في منطقة بنيد القار، وهي البطولة التي هدفت إلى تعزيز روح الفريق الواحد بين أفراد عائلة زين، وشجعتهم على ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل.
وتعتبر مثل هذه المنافسات الرياضية جزءا أساسيا من سياسة زين الداخلية تجاه موظفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات بمختلف الرياضات طوال العام بهدف تحفيز المنافسة الرياضية بينهم بما ينمي روح الفريق الواحد ويعزز الروابط خارج إطار العمل، وبالأخص خلال الشهر الفضيل للتشجيع على الحركة والنشاط في شهر الصيام.
ولاقت البطولة إقبالا إيجابيا من قبل موظفي زين من مختلف قطاعات وإدارات الشركة، حيث شهدت منافساتها مشاركة 16 فريقا يتكون كل منها من 8 لاعبين. وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب على أرض ملاعب نزوى بمنطقة بنيد القار، وانتهت بفوز فريقين بالمركزين الأول والثاني وحصولهما على جوائز نقدية قيمة.
وتحرص «زين» دوما على إثراء التواصل مع موظفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة، ولن تتوانى الشركة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها.
وسبق أن نظمت زين منافسات رياضية عديدة لموظفيها في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، وكرة الطائرة، والبادل، والبولينج، وضربات الترجيح، حيث تحرص الشركة على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقوم من خلالها بتجديد علاقتها مع موظفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها، فالجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.

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