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العربي والكويت في إياب ((ذهبي الطائرة))

3/25/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراة الإياب التي تجمع العربي بالكويت في الـ 9.00 مساء على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات المربع الذهبي. وكان الكويت قد حسم مواجهة الذهاب أمس الأول بالفوز 3-2، وفي حال فوز «الأخضر» اليوم ستقام مباراة فاصلة بين الفريقين الخميس المقبل على نفس الصالة وبنفس التوقيت.
وفي سياق متصل، تقام اليوم مباراة واحدة ضمن إطار المربع الفضي على صالة نادي الشباب، حيث سيلتقي اليرموك مع الشباب في الـ 9.30 مساء.
إلى ذلك، فازت سيدات نادي سلوى الصباح على فتيات نادي العيون 3-1 ضمن منافسات الدوري العام، ليحتل نادي «سلوى الصباح» وصافة الترتيب العام بـ 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي الفتاة، بينما احتلت فتيات العيون المركز الثالث بنقطتين فقط.

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