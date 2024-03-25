العربي والكويت في إياب ((ذهبي الطائرة))

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- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراة الإياب التي تجمع العربي بالكويت في الـ 9.00 مساء على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات المربع الذهبي. وكان الكويت قد حسم مواجهة الذهاب أمس الأول بالفوز 3-2، وفي حال فوز «الأخضر» اليوم ستقام مباراة فاصلة بين الفريقين الخميس المقبل على نفس الصالة وبنفس التوقيت.
وفي سياق متصل، تقام اليوم مباراة واحدة ضمن إطار المربع الفضي على صالة نادي الشباب، حيث سيلتقي اليرموك مع الشباب في الـ 9.30 مساء.
إلى ذلك، فازت سيدات نادي سلوى الصباح على فتيات نادي العيون 3-1 ضمن منافسات الدوري العام، ليحتل نادي «سلوى الصباح» وصافة الترتيب العام بـ 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي الفتاة، بينما احتلت فتيات العيون المركز الثالث بنقطتين فقط.
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