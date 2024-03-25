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الشملان: أطمح للمنافسة في أولمبياد ((باريس 2024))

3/25/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
عاد فجر أمس الاثنين بطل منتخبنا الوطني في سلاح «السابر» بلعبة المبارزة يوسف الشملان بعد تأهله إلى أولمبياد «باريس 2024» من بوابة بطولة العالم التي أقيمت في المجر، واختتمت السبت الماضي. وكان في استقبال البطل الشملان نائب مدير هيئة الرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ومدير قطاع المراحل السنية لكرة السلة بنادي القادسية الشيخ مشعل طلال الفهد ورئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان وأعضاء الاتحاد ومجموعة من الرياضيين.
وقال الشملان لـ «الأنباء»، انه سعيد بهذا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام أواخر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه كان مخصصا لقارة آسيا بطاقة واحدة وتمكن من الحصول عليها عقب الفوز على لاعب هونغ كونغ.
وبين الشملان أنه سيدخل في معسكر تدريبي خارجي بداية من مايو المقبل بإيطاليا يستمر 3 أشهر متواصلة قبل التوجه إلى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد.
وأكد أنه يطمح للمنافسة بقوة في الأولمبياد، وأنه لن تكون مشاركته شرفية، لافتا إلى أن المهمة لن تكون صعبة وليست سهلة بالتأكيد وتتطلب الاستعداد بأفضل شكل ممكن لهذا الحدث الكبير.

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