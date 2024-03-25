الشملان: أطمح للمنافسة في أولمبياد ((باريس 2024))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
عاد فجر أمس الاثنين بطل منتخبنا الوطني في سلاح «السابر» بلعبة المبارزة يوسف الشملان بعد تأهله إلى أولمبياد «باريس 2024» من بوابة بطولة العالم التي أقيمت في المجر، واختتمت السبت الماضي. وكان في استقبال البطل الشملان نائب مدير هيئة الرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ومدير قطاع المراحل السنية لكرة السلة بنادي القادسية الشيخ مشعل طلال الفهد ورئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان وأعضاء الاتحاد ومجموعة من الرياضيين.
وقال الشملان لـ «الأنباء»، انه سعيد بهذا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام أواخر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه كان مخصصا لقارة آسيا بطاقة واحدة وتمكن من الحصول عليها عقب الفوز على لاعب هونغ كونغ.
وبين الشملان أنه سيدخل في معسكر تدريبي خارجي بداية من مايو المقبل بإيطاليا يستمر 3 أشهر متواصلة قبل التوجه إلى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد.
وأكد أنه يطمح للمنافسة بقوة في الأولمبياد، وأنه لن تكون مشاركته شرفية، لافتا إلى أن المهمة لن تكون صعبة وليست سهلة بالتأكيد وتتطلب الاستعداد بأفضل شكل ممكن لهذا الحدث الكبير.
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