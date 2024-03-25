((الأزرق)) للتعويض أمام بطل آسيا الليلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
بشعار الفوز والتعويض.. يستضيف منتخبنا الوطني شقيقه القطري بطل آسيا مساء اليوم على ستاد «علي صباح السالم» بنادي النصر، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027.
ويحتاج منتخبنا فزعة جماهيره والوقوف خلفه، إذ يدخل المباراة متراجعا إلى المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يتصدر «العنابي» المجموعة بـ 9 نقاط يليه المنتخب الهندي بـ 4 نقاط وأخيرا منتخب أفغانستان بنقطة واحدة.
ويسعى «الأزرق» إلى تحقيق الفوز الليلة لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات وضمان مقعده مبكرا بنهائيات كأس آسيا.
وكان منتخبنا قد خسر أمام «العنابي» في الدوحة بثلاثية نظيفة بأخطاء صاحبت الأداء، وتحديدا في الشوط الثاني. ومن المتوقع أن يجرى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي روي بينتو تغييرات على تشكيلته اليوم بعد رصد الملاحظات الفنية في المواجهة السابقة.
ويعاني منتخبنا من غيابات مهمه في الجانب الدفاعي لإصابة سامي الصانع وفهد الهاجري وفي الوسط سلطان العنزي ومهدي دشتي والجناحين بندر السلامة ومبارك الفنينى إلى جانب المهاجم شبيب الخالدي، ويبقي الدور الأهم بالروح القتالية للاعبينا والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وعدم فقدان التركيز مع استثمار الفرص السانحة، وهي عناصر مهمة للغاية في تحقيق المطلوب من هذا اللقاء المرتقب.
الدخول بالمجان
هذا، وأعلن اتحاد الكرة عن دخول الجماهير إلى المباراة بالمجان، وذلك تمكينا لأكبر عدد من جماهيرنا للوقوف خلف منتخبنا الوطني وتشجيعه في مهمته الآسيوية، كما أوضح أماكن وطريقة الدخول تسهيلا على الجميع.
الهند وأفغانستان
ولحساب المجموعة ذاتها، تستضيف الهند عصر اليوم منتخب أفغانستان على ملعب «انديرا غاندي». وكانت مواجهة الذهاب في السعودية قد انتهت بالتعادل السلبي.
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