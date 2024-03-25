((الأزرق)) للتعويض أمام بطل آسيا الليلة

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالديبشعار الفوز والتعويض.. يستضيف منتخبنا الوطني شقيقه القطري بطل آسيا مساء اليوم على ستاد «علي صباح السالم» بنادي النصر، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027.

ويحتاج منتخبنا فزعة جماهيره والوقوف خلفه، إذ يدخل المباراة متراجعا إلى المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يتصدر «العنابي» المجموعة بـ 9 نقاط يليه المنتخب الهندي بـ 4 نقاط وأخيرا منتخب أفغانستان بنقطة واحدة.

ويسعى «الأزرق» إلى تحقيق الفوز الليلة لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات وضمان مقعده مبكرا بنهائيات كأس آسيا.

وكان منتخبنا قد خسر أمام «العنابي» في الدوحة بثلاثية نظيفة بأخطاء صاحبت الأداء، وتحديدا في الشوط الثاني. ومن المتوقع أن يجرى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي روي بينتو تغييرات على تشكيلته اليوم بعد رصد الملاحظات الفنية في المواجهة السابقة.

ويعاني منتخبنا من غيابات مهمه في الجانب الدفاعي لإصابة سامي الصانع وفهد الهاجري وفي الوسط سلطان العنزي ومهدي دشتي والجناحين بندر السلامة ومبارك الفنينى إلى جانب المهاجم شبيب الخالدي، ويبقي الدور الأهم بالروح القتالية للاعبينا والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وعدم فقدان التركيز مع استثمار الفرص السانحة، وهي عناصر مهمة للغاية في تحقيق المطلوب من هذا اللقاء المرتقب.الدخول بالمجانهذا، وأعلن اتحاد الكرة عن دخول الجماهير إلى المباراة بالمجان، وذلك تمكينا لأكبر عدد من جماهيرنا للوقوف خلف منتخبنا الوطني وتشجيعه في مهمته الآسيوية، كما أوضح أماكن وطريقة الدخول تسهيلا على الجميع.الهند وأفغانستانولحساب المجموعة ذاتها، تستضيف الهند عصر اليوم منتخب أفغانستان على ملعب «انديرا غاندي». وكانت مواجهة الذهاب في السعودية قد انتهت بالتعادل السلبي.