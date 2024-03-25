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((سلة)) الكويت وكاظمة.. قمة محلية في ((السوبرليغ)) الآسيوي

3/25/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يلتقي في الـ 10 مساء اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره كاظمة على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في قمة محلية ذات طابع آسيوي، بأولى مواجهات الفريقين في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، على أن يتأهل الفائز بمباراتين من ثلاث متاحة إلى المباراة النهائية.
وقد أقيمت في وقت متأخر مساء أمس أولى مواجهات النصف الثاني من الدور قبل النهائي بين ناديي المنامة ـ بطل النسخة الماضية ـ والمحرق البحريني في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء تأهل الكويت إلى الدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى، فيما خاض كاظمة ملحق قبل النهائي بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثانية، وتجاوز نظيره الريان القطري بمجموع مباراتين للاشيء، فيما ستنطلق أولى مواجهات نهائي «السوبرليغ» الآسيوي لغرب آسيا الذي يقام بنظام «البلاي أوف» 23 أبريل.

وقد التقى الكويت وكاظمة في ذهاب المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري العام 15 الجاري، وانتهت المواجهة بأفضلية كبيرة لـ «الابيض» حامل اللقب بنتيجة 99-75، لكن تبقى للمواجهة الآسيوية حساباتها الخاصة بعيدا عن «المحلية».

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