((سلة)) الكويت وكاظمة.. قمة محلية في ((السوبرليغ)) الآسيوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
يلتقي في الـ 10 مساء اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره كاظمة على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في قمة محلية ذات طابع آسيوي، بأولى مواجهات الفريقين في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، على أن يتأهل الفائز بمباراتين من ثلاث متاحة إلى المباراة النهائية.
وقد أقيمت في وقت متأخر مساء أمس أولى مواجهات النصف الثاني من الدور قبل النهائي بين ناديي المنامة ـ بطل النسخة الماضية ـ والمحرق البحريني في العاصمة البحرينية المنامة.
وجاء تأهل الكويت إلى الدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى، فيما خاض كاظمة ملحق قبل النهائي بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثانية، وتجاوز نظيره الريان القطري بمجموع مباراتين للاشيء، فيما ستنطلق أولى مواجهات نهائي «السوبرليغ» الآسيوي لغرب آسيا الذي يقام بنظام «البلاي أوف» 23 أبريل.
وقد التقى الكويت وكاظمة في ذهاب المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري العام 15 الجاري، وانتهت المواجهة بأفضلية كبيرة لـ «الابيض» حامل اللقب بنتيجة 99-75، لكن تبقى للمواجهة الآسيوية حساباتها الخاصة بعيدا عن «المحلية».
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