((الطموح)) يسمح لأسر اللاعبين بالمشاركة في ((صحتك في خطوتك 4))

(MENAFN
- Al-Anbaa) قرر نادي الطموح السماح بمشاركة اسر اللاعبين في البرنامج الرياضي الصحي «صحتك في خطوتك 4» الذي ينظمه النادي خلال شهر رمضان بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة نادى الطموح م.جاسم النوري خلال مشاركته وأعضاء مجلس الإدارة فعاليات البرنامج، بأن إشراك أولياء الأمور وأسر اللاعبين سيساعد على تحقيق أهداف البرنامج بالتشجيع على ممارسة رياضة المشي والحركة لما لها من مردود إيجابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية بالإضافة إلى أجواء المنافسة في تحقيق أعلى المعدلات بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة وأولياء الأمور كأحد أشكال الدمج الرياضي وتوجيه الأسرة لممارسة رياضة المشي والتأكيد على أهمية التغذية السليمة.
وأوضح أن اللاعبين المشاركين في البرنامج ينتظمون بعد الإفطار في تدريباتهم اليومية بمختلف الألعاب الرياضة، كما يحرص لاعبو النادي على المشاركة في كافة الفعاليات الرياضية، مشيرا إلى مشاركة لاعبي النادي بالمهرجان الرياضي الترفيهي الذي أقيم بحديقة الشهيد بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الداون، والذي اشتمل على اقامة ماراثون للجري لمسافة 3 كم، وفي فعاليات معرض (the arena challenge) بمجمع 360 بدعوة من قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة، والذي اشتمل على تمارين اللياقة البدنية بإشراف مدربي ألأندية وسباقات الجري والمشي ومنافسات لعبة البادل.
يذكر أن برنامج (صحتك في خطوتك 4) يقام بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقات الذهنية من مختلف المراحل السنية، وسيستمر حتى 4 ابريل المقبل في مول العاصمة.
MENAFN25032024000130011022ID1108019385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.