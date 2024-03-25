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((الطموح)) يسمح لأسر اللاعبين بالمشاركة في ((صحتك في خطوتك 4))

3/25/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر نادي الطموح السماح بمشاركة اسر اللاعبين في البرنامج الرياضي الصحي «صحتك في خطوتك 4» الذي ينظمه النادي خلال شهر رمضان بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الكويتي.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس إدارة نادى الطموح م.جاسم النوري خلال مشاركته وأعضاء مجلس الإدارة فعاليات البرنامج، بأن إشراك أولياء الأمور وأسر اللاعبين سيساعد على تحقيق أهداف البرنامج بالتشجيع على ممارسة رياضة المشي والحركة لما لها من مردود إيجابي على الصحة واللياقة البدنية والذهنية بالإضافة إلى أجواء المنافسة في تحقيق أعلى المعدلات بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة وأولياء الأمور كأحد أشكال الدمج الرياضي وتوجيه الأسرة لممارسة رياضة المشي والتأكيد على أهمية التغذية السليمة.
وأوضح أن اللاعبين المشاركين في البرنامج ينتظمون بعد الإفطار في تدريباتهم اليومية بمختلف الألعاب الرياضة، كما يحرص لاعبو النادي على المشاركة في كافة الفعاليات الرياضية، مشيرا إلى مشاركة لاعبي النادي بالمهرجان الرياضي الترفيهي الذي أقيم بحديقة الشهيد بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الداون، والذي اشتمل على اقامة ماراثون للجري لمسافة 3 كم، وفي فعاليات معرض (the arena challenge) بمجمع 360 بدعوة من قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة، والذي اشتمل على تمارين اللياقة البدنية بإشراف مدربي ألأندية وسباقات الجري والمشي ومنافسات لعبة البادل.
يذكر أن برنامج (صحتك في خطوتك 4) يقام بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقات الذهنية من مختلف المراحل السنية، وسيستمر حتى 4 ابريل المقبل في مول العاصمة.

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