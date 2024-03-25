Monday, 25 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الصالات)) يلتقي السعودية ودياً اليوم

3/25/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات شقيقه السعودي مساء اليوم الثلاثاء في مباراة تجريبية تقام في مدينة الدمام، وذلك استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في تايلند والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وستكون مواجهة اليوم الأولى بالنسبة لـ «الأزرق» في رحلة إعداده الأخيرة للبطولة القارية، حيث سيلتقي مع «الأخضر السعودي» مرة أخرى بعد غد الخميس، قبل التوجه إلى بانكوك قبل أسبوعين من انطلاق كأس آسيا ويلعب هناك وديا مع ميانمار في 6 أبريل، ثم تايلند بعدها بيومين، والصين في 10 من الشهر ذاته، ويختتم برنامجه بلقاء كوريا الجنوبية في 13 أبريل.
وتسير تدريبات منتخبنا الوطني بصورة إيجابية، حيث تخلو القائمة التي اختارها المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة من أي غيابات أو إصابات، وهو ما جعله يركز فقط على الجوانب الفنية لتطوير أداء اللاعبين وتلافي أي سلبيات.

MENAFN25032024000130011022ID1108019384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث