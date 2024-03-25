((الصالات)) يلتقي السعودية ودياً اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات شقيقه السعودي مساء اليوم الثلاثاء في مباراة تجريبية تقام في مدينة الدمام، وذلك استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في تايلند والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وستكون مواجهة اليوم الأولى بالنسبة لـ «الأزرق» في رحلة إعداده الأخيرة للبطولة القارية، حيث سيلتقي مع «الأخضر السعودي» مرة أخرى بعد غد الخميس، قبل التوجه إلى بانكوك قبل أسبوعين من انطلاق كأس آسيا ويلعب هناك وديا مع ميانمار في 6 أبريل، ثم تايلند بعدها بيومين، والصين في 10 من الشهر ذاته، ويختتم برنامجه بلقاء كوريا الجنوبية في 13 أبريل.
وتسير تدريبات منتخبنا الوطني بصورة إيجابية، حيث تخلو القائمة التي اختارها المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة من أي غيابات أو إصابات، وهو ما جعله يركز فقط على الجوانب الفنية لتطوير أداء اللاعبين وتلافي أي سلبيات.
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