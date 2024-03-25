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يون فوسه يكتب رسالة اليوم العالمي للمسرح.. ((الفن هو السلام))

3/25/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختارت الهيئة الدولية للمسرح ITI، الكاتب المسرحي النرويجي الفائز بجائزة نوبل للآداب يون فوسه، لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ 63، الموافق 27 مارس من كل عام.
حيث كانت بداية فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح سنة 1961 أثناء المؤتمر العالمي التاسع للمعهد الدولي للمسرح في مدينة فيينا وذلك باقتراح من رئيس المعهد آنذاك.
جاءت الرسالة بعنوان «الفن هو السلام» وترجمها للعربية المخرج المسرحي التونسي أنوار الشعافي وهذا نصها:
«كل واحد منا فريد من نوعه، ولكن في نفس الوقت نحن نتشابه. نختلف عن بعضنا البعض في مظهرنا الخارجي المرئي. بالطبع، كل هذا حسن جدا، ولكن هناك أيضا شيئا داخل كل واحد منا ما يمتلكه وحده، قد نسميه أرواحنا أو نفوسنا. وإلا فيمكننا أن نقرر عدم تسميتها على الإطلاق والتعبير عنها في كلمات، فقط نتركها وشأنها.
لكن بينما نحن جميعا مختلفون عن بعضنا البعض، فنحن متشابهون أيضا. البشر من كل جزء من هذا العالم متشابهون بشكل أساسي، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها، وألوان بشراتهم، أو حتى لون شعر رؤوسهم.
قد يكون هذا شيئا من المفارقة: أننا متشابهون تماما ومختلفون تماما في نفس الوقت. ربما يكون الشخص متناقضا في جوهره، في الجسر بين الجسد والروح - نحن كبشر نحتوي الوجود الملموس، الأرضي، ونحتوي ما يتجاوز كل هذه المواد الملموسة، ويتجاوز الحدود الأرضية.
الفن، والفن الجليل بالتحديد، يتمكن بطريقته الرائعة من الجمع بين الفريد والخاص في جانب والعالمي في جانب آخر. يتيح لنا أن نفهم ما هو مختلف، وما هو دخيل، والذي يقال عنه أنه عالمي. بالخصوصية والفرادة، يخترق الفن الحدود بين اللغات والحدود الجغرافية. إنه يجمع ليس فقط الصفات الفردية للجميع، ولكن أيضا، وبمعنى آخر، الخصائص الفردية لكل مجموعة من الناس، مثل الأمم.
الفن لا يفعل هذا عن طريق تسوية الاختلافات وجعل كل شيء يتشابه، ولكن، على العكس من ذلك، بإظهار ما هو مختلف عنا، ما هو دخيل وغريب عنا. كل الفن الجليل يحتوي على وجه التحديد شيء غريب، شيء لا يمكننا فهمه تماما ومع ذلك وفي الوقت نفسه نفهمه، بطريقة ما. يحتوي على أحجية، إذا جاز التعبير. شيء يسحرنا وبالتالي يدفعنا إلى ما هو أبعد من حدودنا وبذلك يخلق السمو الذي يجب على كل أشكال الفنون أن تمتلكه، وتقودنا إليه.
لا أعرف طريقة أفضل لجمع الأضداد معا. وهو عكس الصراع العنيف، الذي كثيرا ما نراه يتكشف في الغواية المدمرة التي تنزع إلى تدمير الغريب، والآخر المختلف، غالبا باستخدام وحشية الابتكارات التكنولوجية التي وضعت تحت تصرفنا. في هذا العالم، هناك إرهاب، هناك حروب. فللإنسان جانب حيواني أيضا، مدفوع بغريزة التعامل مع الآخر، الغريب، كتهديد لوجوده بدلا من كونه أحجية ساحرة.
هذه هي الطريقة التي يختفي بها التفرد - الاختلافات التي يمكننا جميعا رؤيتها - لصالح التشابه، حيث إن أي شيء مختلف هو تهديد لابد من القضاء عليه. وما يمكن رؤيته خارجيا من اختلافات، مثلا بين الأديان أو الأيديولوجيات السياسية المتباينة، يصبح شيئا يجب محاربته وهزيمته. الحرب هي صراع ضد ما هو أعمق، ضد فرادتنا. هو معركة ضد كل فن، ضد ما هو أعمق في كل الفن.
لقد اخترت أن أتحدث عن الفن بعمومه، وليس عن فن المسرح والكتابة المسرحية بشكل خاص، ولكن هذا لأنه، كما قلت، كل الفن الجليل، في أعماقي، يدور حول نفس الشيء: حول الحصول على ما هو فريد تماما، المحدد تماما، ليصبح عالميا. فهو يجمع بين الفريد والعالمي في التعبير عنه فنيا، وليس القضاء على خصوصيته، بل التأكيد على هذه الخصوصية، وترك ما هو غريب وغير مألوف يتألق بوضوح. الحرب والفن متضادان، تماما كما أن الحرب والسلام متضادان - الأمر بهذه البساطة.. الفن هو السلام.

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