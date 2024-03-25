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جمعية الفنانين احتفلت بـ ((القرقيعان)) على طريقتها

3/25/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
في أجواء تراثية متميزة، أعادت جمعية الفنانين الكويتيين إلى الأذهان احتفال اهل الكويت بـ«القرقيعان»، وذلك يوم السبت الماضي في مقرها بمنطقة المرقاب بحضور وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل وعدد من الفنانين الكبار والشباب، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب رئيس الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله وأعضاء مجلس الإدارة.
ورحب نائب رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الملحن القدير انور عبدالله بضيوف الجمعية في هذه الليلة التراثية بهذا الشهر الفضيل التي تؤكد على تعزيز الأواصر الاجتماعية في مثل هذه المناسبات التي جبل عليها اهل الكويت منذ القدم.
من جهتها، قدمت فرقة الفن الاصيل للفنون الشعبية بقيادة رئيسها مبارك الشطي عددا من الاغاني الشعبية، منها أغنية «القرقيعان» و«ياليلة دانه لا دانه» وغيرهما من الاغاني الشعبية التي شاركهم الحضور بترديد كلماتها، ليتم بعد ذلك توزيع «اكياس القرقيعان» على الحضور.

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