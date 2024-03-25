جمعية الفنانين احتفلت بـ ((القرقيعان)) على طريقتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
في أجواء تراثية متميزة، أعادت جمعية الفنانين الكويتيين إلى الأذهان احتفال اهل الكويت بـ«القرقيعان»، وذلك يوم السبت الماضي في مقرها بمنطقة المرقاب بحضور وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل وعدد من الفنانين الكبار والشباب، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب رئيس الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله وأعضاء مجلس الإدارة.
ورحب نائب رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الملحن القدير انور عبدالله بضيوف الجمعية في هذه الليلة التراثية بهذا الشهر الفضيل التي تؤكد على تعزيز الأواصر الاجتماعية في مثل هذه المناسبات التي جبل عليها اهل الكويت منذ القدم.
من جهتها، قدمت فرقة الفن الاصيل للفنون الشعبية بقيادة رئيسها مبارك الشطي عددا من الاغاني الشعبية، منها أغنية «القرقيعان» و«ياليلة دانه لا دانه» وغيرهما من الاغاني الشعبية التي شاركهم الحضور بترديد كلماتها، ليتم بعد ذلك توزيع «اكياس القرقيعان» على الحضور.
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