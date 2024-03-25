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((من كثر حبي لك)).. حبكة مغلّفة بأجواء بوليسية

3/25/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تبدو قصة مسلسل «من كثر حبي لك» في بدايتها واعدة بالتشويق، عندما يسقط سالم (أحمد النجار) من العمارة التي تسكنها شقيقتاه نوف (نور الشيخ) وإيمان (شوق الهادي)، ويلقى حتفه، ويتم اتهام محمد (خالد الشاعر) وفيصل (حمد العماني) بأنهما وراء موته، لكن مع مرور الحلقات نقف امام قصص حب وخيانات وطلاق وغيرها من القضايا الاجتماعية التي حاولت المؤلفة نور البدري ان تطرحها بطريقة مختلفة، لكنها لم تخرج عن الإطار التقليدي.
دعونا نذهب إلى سيناريو المسلسل الذي يبدأ بلقاء يحدث صدفة بين «فيصل» و«ايمان» فيشعر بالانجذاب نحوها ويحاول ان يتقرب منها، في الوقت الذي تظهر فيه اختها «نوف» والتي تعاني من مشكلات كثيرة مع زوجها «محمد» بسبب اهماله لها وخسارته لأمواله في المراهنات على الانترنت، فتميل «نوف» بمشاعرها تجاه «فيصل» ما يحرك الغيرة في قلب «ايمان» والتي تحاول ان تبعدها عنه لكن دون جدوى.
وفي خط درامي مواز تواجه «نوف» و«ايمان» غضب شقيقهما سالم (أحمد النجار) الشاب العصبي الذي يسعى إلى ان يستولي على ميراثهما، ويريد ايضا اخذ «امواله» التي أقرضها لـ«محمد»، بالإضافة إلى شجاره اكثر من مرة مع «فيصل»، لتجده بعد ذلك جثة هامدة اثر سقوطه من الادوار العليا في العمارة، فيتم اتهام الجميع بانهم هم من دفعوه لكي يموت بهدف الانتقام منه.
تكشف تحقيقات الشرطة ان «سالم» رحل نتيجة ازمة قلبية قبل سقوطه مباشرة، فتتم تبرئة المتهمين، وأثناء ذلك نتعرف على فهد (ابراهيم الحربي) والد «فيصل» وهو رجل ثري لديه الكثير من الممتلكات، ويحاول التقرب من «ايمان» بعدما اعجب بها، في الوقت الذي يواجه فيه مشكلات مع زوجة والده الراحل فاطمة (فوز العبدالله)، لاسيما عندما يكتشف انها تريد الارتباط بماجد (باسم عبدالأمير) الذي يعمل عنده، وتأخذنا الأحداث إلى جارتهم سمية (فاطمة الطباخ) التي تعيش وحيدة في شقتها بعدما طلقها زوجها، وتعمل خبيرة للابراج، لتستمر الحكاية في هذه الدوائر الدرامية المغلقة.
الكاتبة نور البدري حاولت ان تقدم لنا حبكة رومانسية مغلفة بأجواء بوليسية لكنها لم تفاجئنا بأي جديد في المعالجة، ورغم ان الخط الدرامي المرتبط بقتل «سالم» كان الاكثر تشويقا في العمل لكنها انهته سريعا بعد ان تم اكتشاف انه فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية.
الرؤية الاخراجية لحسين الحليبي، ضخت الحياة في العمل، فقد اهتم بالصورة وجودتها، وتنوع في لوكيشنات التصوير، وقاد فريق النجوم المشاركين بكفاءة، بداية من ابراهيم الحربي الذي يقنعنا بـ«شقاوة» شخصية «فهد»، وكذلك حمد العماني بهدوئه وتقمصه اللافت لدور «فيصل»، اضافة إلى تميز شوق الهادي ونور الشيخ في شخصيتي «ايمان» و«نوف»، فهما منسجمتان وبينهما تناغم جميل، وايضا خالد الشاعر يجسد شخصية «محمد» بإتقان.
ورغم ان مساحة دور أحمد النجار صغيرة الا انه كان بارعا في تجسيد «سالم» الشاب الغاضب طوال الوقت، وعلى نفس المستوى تبهرنا فاطمة الطباخ كعادتها كل عام بأداء رائع لـ«الكركترات» التي تتقمصها، ففي دور «سمية» او «سمسمة» تصنع فاطمة منطقة خاصة بها على مستوى الشكل والمضمون، وكذلك يجيد باسم عبدالأمير في دور «ماجد» وفوز العبدالله بشخصية «فاطمة»، ويبرع باقي فريق العمل في تقديم شخصياتهم.
كنا نتوقع ان يقدم «من كثر حبي لك» حبكة درامية قوية، لكنه لم يستطع الخروج من عباءة الاعمال التي تتناول قصصا مرتبطة بقضايا مثل الطلاق والزواج والخيانة والحب التقليدية.

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