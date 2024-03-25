Monday, 25 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التعاون الخليجي)) ومؤشرات الصدارة

3/25/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من الجيد متابعة أخبار دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار، من اجتماعات وملتقيات شهرية والنشاط الدوري لوزراء الخارجية الخليجيين ووزراء الدفاع ولجان التنمية في المجلس، والمؤتمرات والقمم التي تشارك فيها دولنا الخليجية، والإشادة العالمية بدور مجلس التعاون الخليجي على مستوى القضايا العربية والدولية أمر مشهود، لاسيما والجهود التي تبذل من هذا الكيان الخليجي «الحصن الحصين».
مؤخرا، اختتمت دول مجلس التعاون الخليجي جلسة «التعاون الرقمي بين دول مجلس التعاون الخليجي» في سلطنة عمان. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي معالي جاسم محمد البديوي قد اجتمع وسفيرة الأمم المتحدة للتعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى فبراير الماضي، ونتج عن الجلسات الكشف عن فجوة المهارات الرقمية لدى فئة الشباب، والحقوق الرقمية والملكية الفكرية، والمعلومات المضللة على الإنترنت، والحوافز الضريبية والمالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاقتصاد الرقمي، والمرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفق ما نشر على صفحات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ يومين جاءت الكلمة بجلسة «التعاون الرقمي للتعاون الخليجي» في مسقط تأكيدا على ما حققته الدول من مؤشرات عالية للحكومات الرقمية بين دول مجلس التعاون، في أحدث الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتصدر مدينتي الرياض ودبي المؤشرات العالمية للمدن عبر «الإنترنت».
ونرجع الفضل بذلك، بعد الله، في هذا التطور والتقدم والصدارة، إلى التخطيط والتنسيق والعمل المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات العالمية، لاسيما أن جهود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.جاسم البديوي واضحة، وذلك منذ توليه المنصب يناير العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تاريخه الديبلوماسي العريق وعلاقاته الوطيدة والمستمرة بالمنظمات الدولية على اختلاف الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها.
ولعلي أوجز باختصار بعضا من سيرته الذاتية العامرة، ففي أغسطس 2022 الى 2023 عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، سبقها في أكتوبر 2017 - 2022 تعيينه سفيرا غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وكان قد ترأس في فبراير 2017 - 2022 بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي، وفي ديسمبر 2016 - 2022 عين رئيسا لبعثة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفي نوفمبر 2016 - 2022 تم تعيينه سفيرا للكويت لدى مملكة بلجيكا، كما تم تعيينه سفيرا لدى جمهورية كوريا ونائب رئيس بعثة سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، وترقيته لدرجة مستشار خلال الخدمة في الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة، ومنذ تسعينيات القرن والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يشغل المناصب الديبلوماسية، كان سفيرا من عام 1993-1997 لدي اليابان سبقها انضمامه لوزارة الخارجية برتبة ملحق ديبلوماسي بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالكويت عام1992-1993، وقد منح جائزة أفضل سفير من كوريا عام 2014.
وفي الحقيقة، لعلي أرى أن جهود دول مجلس التعاون الخليجي تنهض بمسؤولياتها وبتصدر المؤشرات العالمية بفضل الجهود المبذولة من الخبرات الخليجية العالية ذات التاريخ الطويل في العمل على مستوى المنظمات السياسية والديبلوماسية والخبرات في المجالات الأخرى.
اليوم، نتخذ من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قدوة وطنية خليجية كفؤة نفخر بها، وأدعو الشباب الكويتي إلى أن يتطلع إليها، وإلى مزيد من القامات والمؤشرات الخليجية المتصدرة.


[email protected]

MENAFN25032024000130011022ID1108019380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث