الصحابية أم عمارة

هي نسيبة بنت كعب المرأة الشجاعة الفدائية التي وقفت بكل صلابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد تدافع عنه وتتصدى للكفار الذين أحاطوا برسول الله يريدون قتله.وأم عمارة صحابية من الخزرج شاركت في عدد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض معارك حروب الردة، ولقد أصيبت في معركة أحد بأحد عشر جرحا وقطعت يدها فبعث إليها خالد بن الوليد بطبيب كوى لها القطع بالزيت المغلي، ولقد كان موقفها عظيما عندما ثبتت مع القلة القليلة من المؤمنين وكان ثباتها كثبات الرجال، وأصرت في المضي بقتالها للمرتدين وكان لها هدف وهو قتل «ابن قمئة» الذي قتل مصعب بن عمير الصحابي المجاهد حامل الراية وهو الذي قتل ابنها حبيب الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة لمسيلمة الكذاب فقطعها وقتله، وعندما علمت أم عمارة بجريمة مسيلمة عاهدت ربها أن تحارب بجيوش المسلمين حتى تدرك مسيلمة وتقتله، فاحتدم القتال بين المسلمين الصابرين مع جيش المرتدين بقيادة مسيلمة وتمكن جيش المسلمين، وكانت أم عمارة تقاتل مع الجيش، ورغم إلحاق الهزيمة ورغم هروب مسيلمة، إلا أن أم عمارة واصلت قتالها وهي راغبة في ملاحقة مسيلمة حتى تتمكن من قتله والثأر لابنها حبيب.وبعد أن شاركت أم عمارة في هذه المعركة العظيمة وانتقمت لموت ابنها بعد أن أصيبت باثني عشر جرحا وقطعت يدها عادت إلى المدينة المنورة لتضميد جراحها.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قابل ابنها عبدالله بن زيد بن عاصم: بارك الله عليكم من أهل بيت، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان، فقالت أم عمارة: ادع الله أن نرافقك في الجنة.. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا..ولما علم ابو بكر الصديق رضي الله عنه بما أصاب نسيبة بنت كعب من قطع يدها وإصابتها من الجروح، فكان يزورها ويسأل عنها ويطمئن على حالها.نعم، هكذا يرفع الإسلام أهله وينظم مجتمعه فيذهب خليفة المسلمين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل عن امرأة من الانصار ويطمئن عليها، هكذا هو الإسلام وهكذا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يضع للمجتمع هذه القيم الخالدة.قول مأثور: «وقل لمن مست الأوجاع مهجته يأوي إلى الله إن الله يؤويه».والله الموفق.

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