أمي المرحومة في قلبي محفورة

أمي المرحومة، يظل اسمك وخيالك في قلبي محفورين، أمي الحبيبة الغالية يا من يسري حبك في دمي، وفي حياتي الفانية.

ها قد مرت الأعوام تلو الأعوام على رحيلك عني جسديا، ويزداد قلبي شوقا وحنينا إليك، وحبا أبديا.

لقد اشتقت إليك كثيرا، ولم تفارق صورتك خيالي أبدا، فدائما أنت معي وأمامي في كل لحظاتي، وصوتك الحنون لم يبتعد عن مسامعي، إني أتحسر على كل لحظة مضت من عمري قصرت فيها معك من دون قصد مني، فكل إنسان خطاء، فيا الله يا ذا العفو والمغفرة اعف عني إن قصرت بحق أمي أو لم أبرها بما يرضيك عني ويرضيها يوما.

يا مهجة القلب يا أمي، ويا مقلة العين ويا هواء الرئتين، ستظلين على الرأس والعين وفخر وذخر السنين السابقة والمقبلة، فأنت الذكرى التي لا تغيب أبدا.

لقد تركتيني وحيدا في هذه الدنيا الصعبة، أفتقد فيها حبك وحنانك ودعاءك، فصرت أصارع الحياة وحيدا.

لن أنساك يا أمي أبدا، فأنت متغلغلة في دمي ويسري حبك في عروقي، فأنا أتنفس حبك وحنانك. أمي الحبيبة، إني أرثي فيك الأمومة كلها باقتدار، بحبك وحنانك، وتضحياتك، وكفاحك، وصبرك.

لقد أديت يا أمي رسالتك في تربيتنا بهذه الحياة القاسية، وانتصرت على مآسي الحياة وصعوباتها، بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قوة إرادتك، وتصميمك، وتحديا منك لكل الظروف الصعبة، فأي جزاء تستحقين يا حبيبتي؟.

نسأل الله تعالى لك الدرجات العلا في الجنة بإذن الله، فنعم الأم أنت، وإن الكلام لن يوفيك حقك، وأدعو الله العزيز القدير لك ولجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة.

وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أماه لمحزون.

رحمك الله يا أمي الغالية، ولن أنساك أبدا بعد الممات.

وأدعو الله عز وجل أن يجمعني وإياكِ في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، لأمتع ناظري بأحب وأرق إنسانة في الوجود.

والله من وراء القصد.

ملاحظة: كتبت هذا المقال بدموعي، وأحزاني، وحرارة قلبي، مع نداء ودعوة من القلب إلى كل ابن وابنة يشعر بالتقصير تجاه والديه للمسارعة في طلب السماح والرضا منهما، فالحياة قصيرة جدا كي لا تضيع بخصام الوالدين، وتضيع معها.

قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).





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