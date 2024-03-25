علاقة المسلم بالقرآن الكريم في رمضان

اقتران شهر رمضان بالقرآن الكريم ليس مجرد اقتران زمني عابر كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، فقد تكررت الإشارة إلى نزول القرآن في رمضان بأكثر من موضع حتى ان المتأمل يجد أن بركة هذا الشهر الكريم وبركة ليلة القدر فيه بركة مقترنة بنزول القرآن الكريم (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، وفي سورة الدخان (إنا أنزلناه في ليلة مباركة).

وعندما ذكر شهر رمضان في القرآن الكريم اقترن هذا الذكر بالقرآن الكريم (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)، وما الصيام في شهر رمضان إلا احتفاء بشهر القرآن الكريم (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

فما هو واقع علاقتنا بالقرآن الكريم؟

الملاحظ أن الكثير من المسلمين يتصالحون في شهر رمضان بصورة تلقائية مع تلاوة القرآن الكريم، ولا شك أن هذه التلاوة تترك أثرها في السلوك الإنساني، لكن هذا الأثر لن يتوغل في الأعماق ويتحول إلى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يهدي إلى التي هي أقوم إلا عندما تقترن التلاوة بالتدبر والتزكية وعندما نكون من الذين قال الله فيهم: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون).

فما السبيل إلى تفعيل هداية القرآن؟ هذا ما سنتوقف أمامه في مقال قادم.





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