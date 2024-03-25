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أهل السخاء والكرم

3/25/2024 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كأن شطر بيت الشعر هذا يقول لنا: «على الدنيا السلام» والبيت بتمامه:
ذهب الذين يعاش في أكنافهم
وبقيت في خلف كجلد الأجرب
والمعنى أن الشاعر هنا يتحسر على موت أهل السخاء والكرم والبذل والسماحة والندى، لم يبق منهم أحد، فالجيل الذي جاء بعدهم ليسوا كأسلافهم، وواضح أنه عاش عمرا مديدا، فظل وحيدا مثل جلد الأجرب.
والبيت يقوله الشاعر الصحابي لبيد بن ربيعة العامري أحد أصحاب المعلقات، ولهذا البيت قصة معبرة، فقد حدث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تنشد بيت لبيد هذا وتقول: رحم الله لبيدا، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم، فقال عروة: رحم الله عائشة فكيف لو أدركت من نحن بين ظهرانيهم، وقال هشام: رحم الله أبي فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم، وقال وكيع: رحم الله هشاما فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم)، فيا ليت شعري ماذا نقول نحن أبناء هذا الزمان، وأعود إلى لبيد بن ربيعة لزيادة المعرفة، فأقول أنه نال استحسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه هذه الشهادة عز وفخرا على سائر الشعراء، فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد
(ألا كل شيء ما خلا الله باطل)، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يؤمن. متفق عليه، وفي ذلك يقول لبيد:
ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ
وكل نعيم لا محالة زائلُ
وكل أناس سوف تدخل بينهم
دُوَيهية تصفر منها الأناملُ
ولبيد من المخضرمين المعمرين ومن كبار الشعراء العرب ضمن أصحاب المعلقات، والفرسان الأشراف، ذكر أنه عاش مائة وخمسا وأربعين سنة، منها تسعون سنة في الجاهلية، وكان حسن الإسلام، وفي ذلك يقول:
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي
حتى لبست من الإسلام سربالا
ومـــر لبـــيد بالكوفة على مجلس بني نهد وهو يتوكأ على محجن له، فسأله رجل: من أشعر العرب؟ فقــال: الملك الضليـــل ذو القـــروح، فقـــال: ثم من؟ قال: الغلام المقتول، يعني طرفة بن العبد، فسأله ثم من؟ قال: صاحب المحجن، يعني نفسه، توفي لبيد آخر خلافة معاوية.
ودمتم سالمين.

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