الأولمبي.. رد فعل إيجابي واستمرار العمل على تصويب الأخطاء

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أظهر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، شجاعة وفعلا إيجابيا بالرد على هدف المنتخب التايلندي سريعا والعودة للسيطرة على أجواء اللقاء والخروج فائزا بثلاثية، وضعته في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب العراقي، عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، لتحديد المركزين الخامس والسادس لمنافسات بطولة غرب آسيا الخامسة والتي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية.



"الأولمبي" الذي يرنو لتجربة ثرية وغنية من الناحية الفنية والبدنية في محطة مهمة قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، أعطى الشارع الرياضي مؤشرات طيبة في زيادة الانسجام بين اللاعبين، وتصويب الأخطاء التي تظهر والعمل على تطوير الإيجابيات الفنية للوصول لأفضل الحالات الفنية والبدنية، بهدف المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، علما بأن المنتخب حل بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا.



ويجد المتابعون لشأن المنتخب عذرا للجهاز الفني بقيادة عبدالله أبو زمع، وجهازه الفني المعاون والذي يضم: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس، ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، في عدم الوصول للجاهزية المطلوبة والانسجام بسبب التجمع المتأخر للمنتخب، وغياب اللاعبين عن مشاركة فرقهم كأساسيين في منافسات دوري المحترفين، مع ضرورة العمل على إصلاح وتصويب الأخطاء، والتي ظهرت خلال المباراتين مع المنتخبين السعودي "تحت 19 سنة" والتايلندي، في الناحية الدفاعية، وسهولة ضرب الدفاع الأردني، حيث عمل الجهاز الفني على تمتين الخط الدفاعي من خلال الزج بالرباعي عامر جاموس، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ومهند أبو طه.



كما عانى المنتخب من عدم استثمار الفرص العديدة التي سنحت له خلال المباراتين، مع حرص المدرب أبو زمع على الدفع بقوة هجومية ضاربة من خلال الثلاثي عارف الحاج ورزق بني هاني وبكر كلبونة، من أجل استثمار التفاهم والانسجام بينه، لكن كانت هناك فرص ضائعة كثيرة أمام مرمى الحارس التايلندي، فيما المنتخب من ترجمة اللمسة الأخيرة في الثلث الأمامي، بإهدار العديد من الفرص التي سنحت له خلال اللقاء.



ومن أبرز الإيجابيات الفنية التي شهدتها مباراة المنتخب التايلندي، جماعية الأداء بين اللاعبين الذين اظهروا تعاونا واضحا في تسهيل الوصول لمرمى المنافس، وجاءت الأهداف بلمسات فنية مدروسة وتبادل أنيق للكرة، وفي التنويع لبناء الهجمات بين استغلال الأطراف والعمق بكرات طويلة وبينية قصيرة.



كما شهدت المباراة عودة الحارس أحمد الجعيدي لحماية العرين من جديد عقب تواجده مع النشامى في رحلته إلى الباكستان، بعد تألق زميله الحارس أنطون عوض في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي ونال اعجاب وتقدير أوساط البطولة، وأثبت أنه حارس من الطراز الرفيع، عقب تصديه للعديد من الكرات الخطرة.



واستمر الجهاز الفني في منح الفرصة لمعظم اللاعبين لخوض مباريات البطولة، للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية وتوفير البديل الجاهز والمناسب والوصول للتشكيلة القادرة على تحيق الحلم الأردني في النهائيات الآسيوية المقبلة، خاصة بوجود جيل من اللاعبين الشباب الذين يملكون المهارة والموهبة.



وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.



ويرى المتابع على السميري، أن الأداء الفني للمنتخب الأولمبي في تصاعد خلال البطولة، مضيفا: "الأخطاء الفنية في الناحية الدفاعية واضحة خاصة في الأطراف وعلى الجهاز الفني العمل على تصويبها، كما أن اللمسة الأخيرة تحرم المنتخب من زيادة الغلة التهديفية خلال المباريات، حيث أضاع لاعبو المنتخب خلال مباراتي السعودية وتايلند جملة من الفرص السهلة".



ويقول المشجع أحمد عرابي: "الهدف الرئيسي من المشاركة في بطولة غرب آسيا التحضير للمشاركة في البطولة القارية، وخلق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، ومعالجة الأخطاء والوصول للتشكيلة المثالية، والمنتخب يمثل جيل من أفضل اللاعبين الشباب وعلى الجهاز الفني استثمار ذلك في تحقيق انتصار وإنجاز يضاف إلى الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى".

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