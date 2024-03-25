مودريك يلتزم بوعده ويهدي مشجعا جهاز هاتف جديد

ففي شهر تشرين الاول الفائت، دار حديث قصير بين اللاعب وأحد المشجعين اذ اعتبر الاول ان كثرة الصور والفيديوهات التي يأخذها باتت تحتل مساحة كبيرة من هاتف المشجع الوفي وتهدد باستهلاك قدرة التخزين بالكامل، وقال: سأضطر الى شراء هاتف جديد لك.



وقبل ايام، خلال مشاركة مودريك مع منتخب بلاده في تصفيات دوري امم اوروبا، لاحظ اللاعب الاوكراني مشجعه منتظراً كالعادة لاخذ الصور، فقال له: لدي مفاجأة لك، واخرج من حقيبته هاتف "آي فون" جديد واعطاه اياه، وقدّر المشجع هذه المبادرة كثيراً وقال: "رجل يلتزم كلمته" شكراً لك، قبل ان يصعد مودريك الى الباص ويغادر.

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