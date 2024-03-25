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وفاة لاعب جزائري شاب بعد حادثة في الملعب (فيديو)

3/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب وسيم جزار البالغ 17 عاما بعد أسبوع واحد من تعرضه لإصابة على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه نجم وادي ماء وفريق أمل مراونة.
وفي مشهد مؤلم، ظهر اللاعب الشاب في مقطع فيديو ينطح الكرة برأسه قبل أن يتعرض يتعرض لاصابة اثر تدخل من مدافع منافس، فسقط ارضاً وارتطم رأسه بالارض وبقي من دون حراك، قبل أن يتم نقله للمستشفى ليدخل في غيبوية لأسبوع فارق بعدها الحياة .

ونعى الاتحاد الجزائري اللاعب في بيان عبر موقعه الرسمي على منصة "إكس" مقدما التعازي الى محبيه وناديه وعائلته .

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