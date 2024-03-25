ثلاثة لاعبين في قائمة المغادرين عن ميلان



يستعد الروسونيري لفترة انتقالات صيفية مهمة، حيث يسعى إلى القيام بصفقات موفقة وسد الفجوة مع منافسه إنتر ميلانو الذي يتصدر الدوري الإيطالي بفارق كبير هذا الموسم.



ويحتل الفريق اللومباردي المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن النيرازوري قبل خوض تسع مباريات متبقية في الكالتشيو.



وفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، يأمل ميلان في تحقيق عائد مالي يبلغ ما لا يقل عن 40 مليون يورو من بيع ثلاثة لاعبين قدموا أداء جيدًا خلال فترة الإعارة هذا الموسم هم تشارلز دي كيتيلاري في أتالانتا، وأليكسيس سايلميكرس في بولونيا، ودانييل مالديني في مونزا.



من المتوقع أن يتم بيع دي كيتيلاري إلى أتالانتا مقابل حوالي 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمكافأة إضافية، وتضمين شرط إعادة البيع في المستقبل.



ومن الممكن أن يدفع بولونيا 9 ملايين يورو للاحتفاظ بخدمات سايلميكرز، في حين يُتوقع أن يحصل ميلان على عائد مالي يبلغ ما لا يقل عن 5 ملايين يورو من بيع مالديني إلى مونزا.