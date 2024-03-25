٥ ميداليات للأردن ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية

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- Alghad Newspaper) عمان - الغد- توج لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، عبدالكريم خطاب، يوم أمس الأحد، بالميدالية الذهبية، وذلك في ختام مشاركة المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم والمقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ونجح بطل بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ وصاحب الرقم القياسي العالمي في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن ٩٧ كغم بعد أن تمكن من رفع ٢٤٠ كغم.
وبهذه الميدالية يكون المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته في البطولة برصيد ٥ ميداليات من بينها ٣ ذهبيات وفضيتين، حيث توج معتز الجنيدي بذهبية وزن ١٠٧ كغم فيما توج اللاعب عمر قرادة بذهبية وزن ٤٩ كغم وجاءت الميداليتين الفضيتين من خلال ، محمد الشنيطي (وزن ٥٤ كغم) وأسماء عيسى (وزن ٧٩ كغم).
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