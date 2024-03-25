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٥ ميداليات للأردن ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية

3/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- توج لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، عبدالكريم خطاب، يوم أمس الأحد، بالميدالية الذهبية، وذلك في ختام مشاركة المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم والمقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونجح بطل بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ وصاحب الرقم القياسي العالمي في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن ٩٧ كغم بعد أن تمكن من رفع ٢٤٠ كغم.

وبهذه الميدالية يكون المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته في البطولة برصيد ٥ ميداليات من بينها ٣ ذهبيات وفضيتين، حيث توج معتز الجنيدي بذهبية وزن ١٠٧ كغم فيما توج اللاعب عمر قرادة بذهبية وزن ٤٩ كغم وجاءت الميداليتين الفضيتين من خلال ، محمد الشنيطي (وزن ٥٤ كغم) وأسماء عيسى (وزن ٧٩ كغم).

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