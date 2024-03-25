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مانشستر يونايتد مهدد أوروبيا.. وليفربول يحدد خطة بديلة للتعاقد مع ألونسو

3/25/2024 3:00:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن مانشستر يونايتد قد يحرم من المنافسة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، حتى في حال أحرز مركزا مؤهلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد قد يمر بمشكلة مستعصية، نتيجة لتولي السير جيم راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في النادي عبر شركته "إنيوس".
وأضافت الصحيفة أن شركة "إنيوس" المالكة أيضا لنادي نيس الفرنسي، هي أساس المشكلة، حيث تنص قوانين الاتحاد الأوروبي، على عدم جواز مشاركة ناديين مملوكين لجهة واحدة في نفس المسابقة الأوروبية.
واستحوذ راتكليف على أكثر من 25 % من أسهم مانشستر يونايتد، وأعلن أنه سيدير عمليات كرة القدم في النادي برفقة جان كلود بلان والسير ديفيد برايلسفورد اللذين يعملان أيضا في "إنيوس".
وأكد مصدر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "ذا صن": "صحيح أن مانشستر يونايتد ونيس لا يمكنهما اللعب في نفس المسابقة، يمكنهما اللعب في مسابقات مختلفة، حيث لم يعد هناك مانع من مشاركة ناديين مملوكين لجهة واحدة في مسابقتين مختلفتين".
وفي الوقت الحالي، يتأخر فريق إريك تين هاج بفارق ست نقاط عن توتنهام وتسع نقاط عن أستون فيلا، محتلا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحل نيس خامسا في الدوري الفرنسي.
ويمكن أن يتأهل مانشستر يونايتد إلى مسابقة الدوري الأوروبي، في حال أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، أو حل وصيفا لمانشستر سيتي. لكن إذا تأهل يونايتد كوصيف بينما ضمن نيس مكانًا في الدوري الأوروبي من خلال المركز الخامس، فسيكون للأخير الأسبقية على يونايتد وفقا للوائح، ما يجبر مانشستر يونايند على المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.
ومع ذلك، إذا نجح يونايتد في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، فستكون له الأسبقية، بينما يشارك نيس في دوري المؤتمر.
وبالمثل، إذا تمكن كلا الفريقين من التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فسيتم تخصيص المكان للفريق الذي يحتل مركزًا أعلى في الدوري الخاص به. وإذا انتهى كلا الفريقين في نفس المركز محليًا، فسيظل يونايتد يتمتع بالأولوية لأن انجلترا لها درجة أعلى في مقاربة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
دانز: كوناتي ساعدني على التأقلم
 أكد مهاجم ليفربول الشاب جايدن دانز، اعتزازه بفرصة اللعب تحت إشراف يورجن كلوب، بعد أن اقتحم فريق ليفربول الأول.
ومنذ أواخر شباط (فبراير)، شارك دانز في أربع مباريات مع الفريق الأول، وسجل هدفين، وحصل على ميدالية الفوز بكأس الرابطة، كما وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ليفربول.
وقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات لموقع ليفربول: "لأكون صادقًا، في كل مرة تحدثت فيها مع المدرب كان مشجعًا حقًا وربما يكون قدوة مثالية".
وأضاف: ""كمدرب، أعتقد شخصيًا أنه الأفضل في العالم، وعندما تنظر إليه تشعر بالذهول قليلاً حيث تحيط به هذه الهالة، في كل مرة تتحدث معه يكون الأمر ذا معنى، وربما تكون أهم رسائله هي العمل الجاد، وحتى بيب (ليندرز) كان له تأثير كبير علي أيضًا".
وأوضح دانز أن لاعبي الفريق الأول جعلوا مهمته تأقلمه سهلة، مضيفا: "لكي أكون منصفًا، كلهم كانوا رائعين بالنسبة لي. أعني أنهم كانوا مرحبين للغاية، ولكن أود أن أقول إن إيبو (كوناتي) ربما كان صاحب التأثير الأكبر. لا يمكنك وصفه كشخصية".
وتابع: "إنه أمر ذهني، لأكون صادقًا، وأنظر إليه وأفكر أنه مثل شخصية سينمائية لأنني شاهدته طوال هذه السنوات! عندما يضع ذراعه حولك، تشعر وكأنك في بيتك".
وأردف: "لديهم جميعًا أشياء رائعة ليقدموها لك، وباعتبارك شابًا، لا يوجد شيء آخر يمكنك أن تطلبه، أنظر إلى (محمد) صلاح ومدى احترافه.. إنه أمر رائع لأكون صادقًا".
أنتوني: دالوت صديقي المقرب
 كشف أنتوني جناح مانشستر يونايتد، عن هوية اللاعب الذي يعتبر صديقه المفضل في الفريق.
وانضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا إلى مانشستر يونايتد في صفقة قيمتها 86 مليون جنيه إسترليني من أياكس العام 2022، لكنه واجه صعوبات في التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى أنتوني الكثير من الانتقادات، حتى أن البعض وصفه بأنه أحد أسوأ التعاقدات في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.
لكن أنتوني أوضح أن صداقته مع الظهير البرتغالي ديوجو دالوت، ساعدته في الأوقات الصعبة.
وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، قال أنتوني: "أنا ممتن جدًا لله ولصديق أتحدث معه كثيرًا، ديوجو دالوت هو أكثر من مجرد صديق بالنسبة لي، إنه رجل يساعدني كل يوم في النادي. لدينا عبارة نقولها دائمًا لبعضنا البعض.. الرجل الصبور لا يهزم".
وأضاف: "نتحدث دائمًا عن ذلك. لذلك أنا ممتن جدًا له على نصيحته، وعلى اللحظات التي تحدثنا فيها معًا. إنه رجل ساعدني كثيرًا".
وسجل أنتوني هدف التعادل المهم، خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول (4-3) الأسبوع الماضي.
وتابع أنتوني: "قبل المباراة، أخبرت ديوجو أنني شعرت بشيء مختلف، شعرت بشيء جيد. شعرت أنني سأسجل، لذلك أنا سعيد جدًا بذلك".
وأردف: "فيما يتعلق بدالوت، كما قلت، فهو أفضل صديق لي هنا في النادي، إنه رجل أتحدث معه دائمًا، ويقدم لي النصائح دائمًا وعقليته خارجة عن المألوف".
فرديناند: هنري يتعمد التقليل من رونالدو
 كشف مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، عن سبب اعتقاده أن الأسطورة الفرنسية تييري هنري، لا يكن أي مودة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ولعب فرديناند إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات في مانشستر يونايتد، فيما لعب هنري مع آرسنال من 1999 إلى 2007 قبل أن ينتقل إلى برشلونة ومن ثم نيويورك ريد بولز.
ويتقاسم هنري ورونالدو الرقم القياسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم (جائزتان لكل منهما)، بالإضافة إلى أكبر عدد من الأهداف من الركلات الحرة التي سجلها لاعب أجنبي برصيد 12 هدفًا لكل منهما.
وفي حديثه عبر البودكاست الخاص به، أوضح فرديناند مشاعر هنري والبرازيلي رونالدو تجاه كريستيانو رونالدو.
وفيما يتعلق برونالدو البرازيلي، قال فرديناند: "هناك عداوة هناك في مكان ما كما تعلم، أعتقد أنه بسبب الاسم، يبدو الأمر كما لو أنه يقول.. لقد أخذت اسمي.. لدي مشكلة معك".
أما بالنسبة لهنري، فقال فرديناند: "الأمر نفسه مع تييري، الطريقة التي أرى بها تييري يتحدث عن كريستيانو يخفي من خلالها ما يشعر به حقا، لا يتحدث عنه بأي حماس، يبدو الأمر كما لو أنه يقلل من أهمية كريستيانو كثيرًا".
وتابع: "كان هناك مقطع في هايبري عندما صفعه هنري على مؤخرة رأسه أو شيء من هذا القبيل، وقام كريستيانو بدفعه بعيدًا، بعد ذلك سجل كريستيانو هدف الفوز ونفذ هنري ركلة البداية وظهر رونالدو في الخلفية. يبدو أن هناك بقايا قصة ربما ما تزال في ذهن تييري".
أليسون يحدد مواصفات الحارس المثالي
 حدد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، مواصفات الحارس المثالي في رأيه.
ويغيب حارس المرمى البرازيلي عن الملاعب لتعرضه للإصابة في أوتار الركبة، ولم يتم تحديد موعد عودته.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، سئل أليسون عن أفضل حارس المرمى العالميين في كل مهارة منفصلة، واختار نفسه مرتين ضمن الاختيارات.
وفيما يتعلق باستخدام القدمين، اختار أليسون، مواكنه ونجم مانشستر سيتي إيدرسون، الذي يطلب منه مدربه بيب جوارديولا، المشاركة في بناء اللعب من الخلف.
وفيما يتعلق بالقفز نحو الكرة، اختار أليسون نفسه قائلاً: "لا، لن أتحدث عن نفسي، "حسنًا.. سأضع نفسي في الأعلى".
وعندما يتعلق الأمر بإيقاف التسديدات بشكل فردي، قال أليسون: "يجب أن أضع نفسي مرة أخرى". وسئل أليبسون عن الأفضل ردة الفعل، فأشار إلى نفسه قبل أن يعترف بأنه يمزح، وأضاف: "أعتقد أن (حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان) أوبلاك رجل جيد حقًا. فيما يتعلق بردود الفعل".
وأخيرًا، سُئل أليسون عن التمركز، فقدم جوابا عقلانيا، عندما اختار الحارس البرازيلي الأسطوري تافاريل، الذي رفع لقب كأس العالم 1994 ولقب كوبا أميركا العامين 1987 و1989.
فان دي بيك يعود إلى يونايتد
 أكدت تقارير صحفية ألمانيا، أن مانشستر يونايتد سيستعيد رغما عنه، أحد لاعبيه المعارين في نهاية الموسم الحالي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، قرر نادي أينتراخت فرانكفورت، عدم تحويل عقد استعارة لاعب مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك إلى عقد دائم، ما يعني أن اللاعب الهولندي سيعود إلى "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الحالي.
وانضم فان دي بيك البالغ من العمر 26 عامًا إلى أينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة في كانون الثاني (يناير)، بعدما شارك لمرات قليلة مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم.
لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط لها، حيث شارك لاعب خط الوسط في ست مباريات فقط مع فريق الجديد، وفشل في تسجيل هدف أو تقديم تمريرة مساعدة، كما فقد مكانه الأساسي في الأسابيع الأخيرة.
ويملك فرانكفورت بند في عقد فان دي بيك، ينص على تحويله إلى عقد دائم مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني. وانضم فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد في صفقة بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني في العام 2020، ولعب 62 مباراة مع الفريق، سجل خلالها هدفين فقط مع تقديمه تمريرتين حاسمتين.
وأمضى صانع الألعاب الهولندي، النصف الثاني من الموسم 2021-2022، على سبيل الإعارة في إيفرتون.
يونايتد يكافئ ماكتوميناي
 قدم مانشستر يونايتد عرضا طويل الأمد لأحد لاعبيه المتألقين هذا الموسم، بعدما كان ينظر إليه في السابق كلاعب فائض عن الحاجة.
وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد، قرر مكافأة لاعب وسطه سكوت ماكتوميناي على تحسن مستواه، من خلال عقد جديد محسن، ينص على تقاضيه 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
ويتبقى في عقد ماكتوميناي الحالي مع مانشستر يونايتدل 15 شهرًا، ويتقاضى من خلاله 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولدى النادي خيار تمديده لمدة عام آخر.
وكان ماكتوميناي البالغ من العمر 27 عامًا، موضع اهتمام من وست هام في الصيف الماضي، وكان منفتحًا على فكرة مغادرة يونايتد بحثًا عن اللعب بانتظام.
ومع ذلك، قام اللاعب الدولي الأسكتلندي منذ ذلك الحين بتحول ملحوظ ليصبح عضوًا أساسيًا في مانشستر يونايتد، وسجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 34 بكفة المسابقات هذا الموسم، وهو ثاني أفضل هدافي الفريق خلف المهاجم راسموس هويلوند.
دي زيربي تحت مجهر ليفربول
 وضع ليفربول خطة بديلة، تحسبا لعدم إمكانية التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، قبل بداية الموسم المقبل.
وأعلن مدرب ليفربول الحالي يورجن كلوب، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد رحلة دامت أكثر من 8 سنوات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، حدد ليفربول مدرب برايتون روبرتو دي زيربي، كبديل محتمل، في حال فشل النادي في التعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، المطلوب أيضا في بايرن ميونخ.
المدير الرياضي الجديد في ليفربول، ريتشارد هيوز، يعرف دي زيربي جيدًا، وحاول جعله مدربا لبورنموث في السابق، لكن رحيل جراهام بوتر من برايتون، عجل في تعاقد الأخير مع المدرب الإيطالي.
ولم يخف بيب جوارديولا، أنه يرى نظيره في دي زيربي شخصا يمكن أن يحل محله عندما يغادر مانشستر سيتي، في حين أن برشلونة معجب به أيضا.
ومن الممكن أن يبقى ألونسو (42 عامًا)، في ليفركوزن لموسم آخر على الأقل، إذا أعلن ريال مدريد عن رغبته في أن الدولي الإسباني السابق، مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي.
سيتي يراقب برانثوايت
 يراقب مانشستر سيتي التطورات، بشأن إمكانية ضم أحد فضل مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر سيتي مهتم بضم مدافع إيفرتون جاراد برانثوايت الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه خلال الموسم الحالي.
وقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا متميزًا على الرغم من صراع إيفرتون المستمر للنجاة من الهبوط، وهو مرشح لخوض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإنجليزي أمام بلجيكا مساء الثلاثاء.
لكن "ديلي ميل"، أكدت أيضا أن سيتي ليس النادي الوحيد الراغب في الاستفادة من خدمات برانثوايت، مع اهتمام كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد.
وما يشجع مانشستر سيتي على التحرك لضم برانثوايت، هو عمره الصغير، وسماته الفنية التي تشبه سمات لاعب الفريق الحالي جون ستونز، علما بأن إيفرتون لن يقبل بالتخلي عن مدافعه الصاعد بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.
يونايتد يرغب بضم فاي
 أفادت تقارير صحفية انجليزية، بأن مانشستر يونايتد مهتم بضم أحد لاعبي برشلونة الشبان.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، تواجد كشافو مانشستر يونايتد، عندما سجل ميكاييل فاي البالغ من العمر 19 عامًا، هدفًا رائعًا للسنغال في أول مباراة دولية له ضد الجابون مساء الجمعة، علما بأنهم كانوا يتابعون تقدمه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
فاي، الذي يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع، يلعب مع فريق برشلونة ب الرديف، وانضم إلى النادي قبل عام من إن كيه كوستوسيجا في كرواتيا.
ورفض برشلونة عروضا بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من نيس ولنس لضم فاي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضافت الصحيفة أن باير ليفركوزن حريص جدًا على ضم فاي، كما هو الحال مع إنتر ميلان، وتشير الأوضاع المالية في برشلونة إلى أنهم سيحتاجون إلى النظر في عروض جدية للاعب، وتابعت أن سعره قد يصل ويمكن أن تصل إلى حوالي 25 مليون جنيه إسترليني.
ويبحث يونايتد عن ظهير أيسر وقلب دفاع، بعد الإصابات المتتالية لتيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز ولوك شاو هذا الموسم.
قائمة جديدة لقاعة المشاهير
 كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة جديدة من اللاعبين المرشحين لدخول قاعة المشاهير، التي تخلد أساطير المسابقة على مر تاريخها.
وتهدف هذه القاعة إلى تخليد ذكريات أفضل لاعبي البريميرليج على الإطلاق، والذين ساهموا في إعلاء قيمة البطولة طوال السنوات الماضية.
وأعلنت الرابطة، قائمة جديدة تضم عدة لاعبين مرشحين لتخليد ذكراهم في قاعة المشاهير، على رأسهم 9 من الإنجليز، وهم سول كامبيل، روبي فاولر، مايكل كاريك، أندرو كول، جيرمين ديفو، ليس فيرديناند، جاري نيفيل، مايكل أوين وجون تيري.
كما تضم القائمة أيضا، الثنائي الإسباني سيسك فابريجاس وديفيد سيلفا، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد، العاجي يايا توريه، الهولندي إدوين فان دير سار والصربي نيمانيا فيديتش.
ولم تشمل القائمة التي ضمت 15 لاعبا، اسم الويلزي ريان جيجز، الذي تم تجاهله مجددا، رغم الأرقام القياسية التي يملكها في الدوري الإنجليزي.
ويعد أسطورة مانشستر يونايتد، الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج، فضلا عن تتويجه باللقب 13 مرة.
وربما دفع جيجز، ثمن مشاكله خارج الملعب، وذلك بعدما وجهت إليه اتهامات بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفيل، فضلا عن الاعتداء على شقيقتها. -(وكالات)

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