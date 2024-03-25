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الحمارشة: على الأندية تحمل مسؤولياتها.. ولاعب السلة الأردني يحظى بتقدير عربي

3/25/2024 3:00:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يرى لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الحمارشة، أن خوض اللاعبين الأردنيين تجارب احترافية في الدوريات العربية والخارجية، يوفر فرصة احتكاك حقيقية لهم من أجل صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم والحفاظ على مستواهم، في ظل التداعيات التي أصابت منظومة اللعبة من قرار تجميد بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة المحلية للموسم الحالي 2023-2024.
ويحترف أحمد الحمارشة في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة خلال الموسم الحالي مع فريق الكهرباء، فيما ينشط لاعب الجناح أمين أبو حواس مع الحشد الشعبي ولاعب الارتكاز محمد شاهر مع الكرخ ولاعب الجناح أشرف الهندي مع نفط الشمال، كما يحترف هاشم عباس مع الوكرة القطري وأحمد الدويري مع شاجداش بودروم سبور التركي ورونديه جيفرسون مع فريق ميتس غوايانابو البورتوريكي.
ويقول الحمارشة في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لقد حظيت بتجربة جيدة ومهمة في دوري السلة العراقي، حيث الاستمرارية في اللعب وعدم الانقطاع عن ممارسة كرة السلة، كما أن وجود لاعب عربي وأجنبيين في كل فريق، يساهم برفع المستوى العام للبطولة ويعزز من خبرات اللاعبين"، مشددا على أن البقاء في أجواء اللعب أمر ضروري للاعبين وله انعكاساته المهمة.
وأضاف: "يحظى اللاعب الأردني باحترام كبير في دوريات الدول المجاورة، والنتائج المتحققة للمنتخب الوطني ترفع من قيمة اللاعب المحلي لدينا وتحفز الأندية في الدول المجاورة على استقطابه بصفته لاعبا عربيا وفقا للقوانين الخاصة ببطولاتهم"، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه للمستوى التنافسي الذي تشهده مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.
وحول قرار تجميد بطولة الدوري المحلي للموسم الحالي بإجماع الأندية كافة، قال الحمارشة: "نعاني محليا من نقص عدد المباريات وضعف فرص الاحتكاك، وتجميد الدوري المحلي الممتاز ساهم في اتساع هذه المشكلة، لذلك أعتقد أنه من المهم إيجاد بطولة بصفة تنشيطية أو غير ذلك على صعيد الرجال، حتى تساهم في إنعاش اللاعبين وإكسابهم فرصة الاحتكاك".
وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، أجرت توزيعا مبدئيا لقوائم اللاعبين على الفرق المقرر مشاركتها في بطولة الرجال "التنشيطية"، المزمع انطلاقتها في النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، وتستمر حتى تموز (يوليو) المقبل بمشاركة 7 فرق، منها 5 فرق من العاصمة عمان وفريقان من إربد، إلى جانب إشراك المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة.
ويؤكد الحمارشة، أن الأندية تشكل حجر الأساس في بطولة الدوري الممتاز، متمنيا على إدارات الأندية المسارعة في تأمين رعاة لها بعيدا عن استمرار اعتمادها على الدعم الممنوح من قبل وزارة الشباب واتحاد كرة السلة ببناء طموحاتها في المنافسة خلال العام.
وتابع: "هناك أندية عريقة في لعبة كرة السلة الأردنية، ويجب أن تستثمر ارتباطاتها مع شركات القطاع الخاص لتأمين الرعاة وتحقيق استدامة مالية لها، كما أن كرة السلة مهنة العديد من اللاعبين المحليين، ومن الضروري أن يكون هناك دخلا جيدا، بعيدا عن اكتفاء الأندية المحلية بمشاركة معاناتها المالية مع اللاعبين، في مشهد متكرر عند التفاوض".
وتمثل خطوة إعادة أندية الشركات إلى بطولة الدوري الممتاز حلا مثاليا بالنسبة للحمارشة، بقوله: "وجود الأندية المحلية وأندية الشركات معا في مسابقة محلية، يرفع قيمة الدوري ويكسب اللاعبين فرصة احتكاك جيدة، خصوصا إذا ما تم السماح بتواجد محترفين أجنبيين، هذه خطوة من شأنها إعادة بريق مسابقة الدوري المحلي، وستترك انعكاسات إيجابية في تطوير أداء اللاعبين".
ويحرص الحمارشة على تأدية طقوسه الخاصة في شهر رمضان المبارك بعيدا عن عائلته، والتي تتنوع بين التدريب واللعب وقراءة القرآن والعبادة، مشيرا في هذا الصدد: "أمتلك طقوسا خاصة، تبدأ بالعبادة وقراءة القرآن حتى ساعات الفجر الأولى، إلى جانب خوض التدريبات والمباريات".

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