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سياسة الاهتمام بالناشئين خطوة مثالية لاستدامة إنجازات التايكواندو

3/25/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - رفع اتحاد التايكواندو من وتيرة اهتمامه بشكل أكبر، بالمنتخبات الوطنية للناشئين، واللاعبين الصغار في مختلف المراكز، بهدف الارتقاء باللعبة، والبحث عن استدامة الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو الأردنية، خاصة في المنتخب الوطني الأول الذي نجح في إيصال 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.
ويعتمد اتحاد التايكواندو في استراتيجيته في الوقت الراهن وبشكل أساسي على قطاع المراحل السنية والناشئين، من خلال وضع رؤى فنية وإدارية وتطويرية من أجل الارتقاء بالمراحل السنية بحكم أنها القاعدة الصلبة للمنتخبات الوطنية.
ويركز اتحاد اللعبة على رفع مستوى الأداء للناشئين من أجل اختيار المواهب وصقلها وإعدادها، لتشكل جيلا من النجوم القادرين على استدامة الإنجازات، خاصة وأن التايكواندو الأردنية تحتل مركزا مرموقا في العالم.
وقام اتحاد التايكواندو بإدخال الناشئين والأشبال من أعمار 10 إلى 12 عاما، في بطولات ضمن روزنامة أنشطته، وبإشراف الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لهذه الفئة مع إلزام الأندية بالعمل المناسب وفق خطة تم وضعها حسب إمكانيات اللاعبين البدنية والفنية، للارتقاء بمستوى اللاعب حتى يكون جاهزا تكتيكيا وفنيا على أساس أن هذه الفئة من اللاعبين هي أساس تطوير اللعبة.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما سيوفر البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
وشكل اتحاد اللعبة وؤخرا، منتخب الناشئين الذي يضم 20 لاعبا ولاعبة، سيباشرون التدريبات في مركز التدريب التابع لاتحاد التايكواندو ومركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية.
ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني، المدربون محمد العساف وأيمن الحسامي وأحمد الزامل.
ويأتي هذا الاهتمام بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
وقال مدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد العساف لـ: "الغد": "إن عملية بناء اللاعبين الناشئين تتطلب الوقت والصبر والإعداد الجيد، خصوصا وأن عددهم في تزايد مستمر، وأثبت عدد من اللاعبين جدارتهم في تصفيات المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك إعدادا سليما كي يتقدم الناشئون بمستواهم الفني وفقا لأعمارهم، مع العمل على تنمية وتطوير قدراتهم البدنية والفنية والنفسية، وأخذنا بعين الاعتبار عند اختيار عناصر المنتخب الوطني للناشئين توفر القدرة على الأداء، وسيتم إخضاع اللاعبين واللاعبات إلى برامج تدريبية متميزة تختلف كليا عن تلك البرامج المعدة لتدريب الكبار، مع التركيز على موهبة اللاعب وصقلها وتوجيه الناشئ بالطرق السليمة، فالنجاح في كيفية انتقاء اللاعب وتحديد موهبته من أهم العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بالمستوى الذي يمكن أن يحققه الناشئ خلال السنوات المقبلة".
ويؤكد أهالي لاعبين صغار، أن سياسة اتحاد التايكواندو في الاهتمام بالفئات العمرية، تعتبر خطوة مهمة لضمان استمرار الإنجازات على مختلف الصعد، ولجميع المنتخبات الوطنية.
واعتبر عدد من أهالي اللاعبين، أن التايكواندو الأردنية المعروفة بسمعتها العطرة عربيا وآسيويا وعالميا وأولمبيا، تحتاج إلى سياسة التركيز على الناشئين، لضمان اكتشاف مواهب قادرة على تمثيل المنتخب الوطني الأول مستقبلا.

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