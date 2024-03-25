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الفيصلي والوحدات.. كلاسيكو جديد بظروف صعبة وتحديات مختلفة

3/25/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - صعوبات وتحديات متنوعة تقف أمام تحضيرات القطبين الفيصلي والوحدات قبل أيام من موعد "كلاسيكو" جديد في الكرة الأردنية، والذي سيقام في سهرة رمضانية يوم الأحد المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين.
وفرضت الظروف على الجهازين الفنيين" للأزرق والأخضر"، خوض الجرعات التدريبية خلال الأيام الماضية وسط غيابات كبيرة مؤثرة بسبب ارتباطات اللاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة بالنسبة لمنتخب النشامى، الذي يواجه مساء اليوم نظيرة الباكستاني، وبطولة غرب آسيا الذي يختتم المنتخب الأولمبي رحلته فيها اليوم، بمواجهة نظيره المنتخب العراقي.
ويفتقد الفيصلي في التدريبات التي تجري على ملعبه بغمدان، 15 لاعبا وهم: خماسي منتخب "النشامى"، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وأنس بني ياسين، وخماسي المنتخب الأولمبي، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، إضافة إلى العماني حاتم الروشدي، السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط، واللاعب عبيدة السمارنة الذي أعلن النادي غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الرمثا، وزادت معاناة المدير الفني أحمد هايل بعد إصابة المهاجم الكاميروني وانجا.
والحال ينطبق على الوحدات الذي يعاني من غياب 12 لاعبا، وهم: سداسي المنتخب الأول
عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، صالح راتب، محمود شوكت، محمد أبو زريق "شرارة"، محمد عبد المطلب "بوغبا"، وسداسي المنتخب الأولمبي، مراد الفالوجي، أحمد الجعيدي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مهند أبو طه وعامر جاموس.
كما أثرت الأحوال الجوية وأمطار الخير في الأيام الأخيرة، على تدريبات الفريقين، حيث تسببت في عدم إجراء تدريبات مثالية.
ولعل من أبرز التحديات للجهازين الفنيين، الاعتماد في التشكيلتين المتوقعتين لمباراة الكلاسيكو أو الديربي على اللاعبين الغائبين عن التدريبات، وعدم وجود الوقت الكافي لتحقيق الانسجام الكامل بعد عودتهم للتدريبات يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
ويبدو الفيصلي الذي يبحث عن الاحتفاظ بلقب الدوري موسما آخر، أكثر استقرارا، بوجود أحمد هايل الذي يقود الفريق منذ أشهر، ويترك بصمة فنية على أداء الفريق خصوصا بفوزين في دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري والشارقة الإماراتي، وساهمت التعاقدات المميزة خلال فترة القيد الثانية، في تعزيز القوة الهجومية.
فيما تظهر صعوبات الوحدات أكثر في وجه المدير الفني الجديد ابن النادي رأفت علي، الذي تسجل له شجاعته وقبوله قيادة الوحدات في هذه الظروف الصعبة، خلفًا لأمجد أبو طعيمة، ليكون هذا التغيير الرابع على صعيد الجهاز التدريبي خلال الموسم الحالي.
وأصبحت فرصة فريق الوحدات في استرداد اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، صعبة للغاية بعدما نزف العديد من النقاط المهمة في مرحلة الإياب، لكن تبقى الآمال عند الفريق للفوز على الفيصلي والاحتفاظ بحظه حتى اللحظات الأخيرة من عمر الدوري، وهو الهدف نفسه الذي يرنو منه الفيصلي من خلال، البحث عن الفوز في مباراة الكلاسيكو، أملا في البقاء قريبا من فريق الحسين إربد المتصدر والذي يعتبر الأقرب لإحراز اللقب.

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