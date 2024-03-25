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الجمباز يشارك في كأس التحدي العالمي تحضيرا لـجولة الحسم في قطر

3/25/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني، في وقت متأخر من يوم أمس، إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك تأهبا للمشاركة في بطولة كأس التحدي العالمي للجمباز، والتي تنطلق يوم غد وتستمر منافساتها حتى الأول من نيسان (أبريل) المقبل.
ويرأس عضو اتحاد الجمباز، عادل عودة، وفد المنتخب الوطني للجمباز المشارك في البطولة الدولية، والذي يضم كلا من: الحكم منير صقر، المعالجة بدور الرواشدة، المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان، إلى جانب اللاعبين؛ أحمد أبو السعود، سليم ناغوج، أحمد حبيب، أحمد سلامة.
وقال نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م. صالح الغويري في معرض رده على استفسارات "الغد": "هذه المشاركة تمثل محطة استعداد مهمة للاعبينا قبل خوض الجولة الأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم في قطر، والتي نثق فيها بقدرة بطلنا أحمد أبو السعود على حسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس".
وأضاف: "مشاركة ناغوج وسلامة وحبيب تأتي بهدف التأهل لأدوار متقدمة عن الأجهزة التي سينافسون عليها في كأس التحدي إلى جانب إكسابهم الخبرات، لكننا سنكون سعداء جدا إذا تمكن أحد هؤلاء اللاعبين من تحقيق ميدالية ملونة في البطولة أيضا".
وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتم فيها الكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين إلى "العرس الأولمبي".
ومن المقرر أن يرأس م. صالح الغويري الوفد الأردني المشارك في الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم في "الدوحة"، ويضم إلى جانبه، الحكم محمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة والمدرب الأرمني جورجن سيريكانيان، إلى جانب اللاعبين الثلاثة: أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب.
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام بإجمالي 73 نقطة (30 نقطة لإحرازه ذهبية جولة مصر، و25 نقطة لفوزه بفضية جولة ألمانيا، و18 نقطة لاحتلاله المركز الخامس في جولة أذربيجان)، متقدما على منافسيه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف، الذي يأتي ثانيا بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
وتعد الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، حيث يحتاج أبو السعود إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" من أهل إنجاز هدف التأهل الأولمبي بشكل رسمي.

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