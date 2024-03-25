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مواهب جديدة تلفت الانتباه في تحدي اللياقة البدنية

3/25/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - كشفت البطولة المحلية لـ"تحدي اللياقة البدنية"، والتي نظمها اتحاد بناء الأجسام، في سهرة رمضانية تنافسية مؤخرا في نادي ميدان، عن الشعف الكبير الذي يأسر ممارسيها من الجنسين، وسط ارتفاع كبير في مؤشر ممارستها لمختلف الأعمار.
وأقام الاتحاد البطولة، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة جورجيا الدولية (بطولة الرئيس) في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل.
وغلفت الأجواء التنافسية البطولة التي جذبت شريحة واسعة من الجنسين على المستويين الذهبي والفضي، ما يشجع على إقامة المزيد من البطولات مستقبلا، مع زيادة رقعة انتشار اللعبة، خصوصا وأن البطولة تفق مع خطوات الاتحاد الدولي للعبة، الذي يسعى بخطوات جادة إلى زيادة مساحة ممارستها بين الدول الأعضاء، ولديه رؤية في تطويرها وإدخال التحكيم الإلكتروني إلى حركاتها، ضمن نظرة بعيدة المدى لاعتمادها أولمبيا.
وحول المشاركة والمستويات في هذه البطولة المحلية، أجاب رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات في تصريحات لـ"الغد": "المشاركة جاءت لافتة للانتباه ومميزة من كلا الجنسين، مع وجود الفئات العمرية الصغيرة، وتواجد عدد لا بأس به من الأشقاء والشقيقات ضمن مبدأ المشاركة العائلية، ما زاد من رونق البطولة التنافسي، إلى جانب المستويات اللافتة، وتميز واضح لبعض الأندية المهتمة في تحديات اللياقة البدنية، ما يجعلنا نفاضل بدقة متناهية بين اللاعبين واللاعبات، مع تأكيد أن النتائج هي الفيصل".
وأضاف: "سنشارك بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات في بطولة جورجيا، خصوصا وأن لدينا نواة منتخب وطني لتحدي اللياقة البدنية، حقق 25 ميدالية ملونة، خلال مشاركته الأولى في بطولتي آسيا والعالم".
من جانبه، عرج عضو اتحاد بناء الأجسام أحمد الحروب على تفاصيل فنية في منافسات "تحدي اللياقة البدنية"، قائلا: "أخذت تحديات اللياقة البدنية مساحة اهتمام عالمية، حتى أن الاتحاد الدولي غير اسمه إلى الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، مقدما اللياقة البدنية تبعا لرواجها العالمي، ونعتبر أول اتحاد عربي فاعل في هذه التحديات، ولدينا نواة منتخب وطني يضم أفضل اللاعبين واللاعبات، وإنجازاتهم في المشاركة الأولى تتحدث عن نفسها، فضلا عن ارتفاع أعداد ممارسيها بشكل لافت، ما يدفعنا للاستثمار في هذه الطاقات".
وحول الأجواء التنافسية والتحكيمية، رد الحروب: "تقام المنافسات على مستويين، الذهبي وله 6 حركات، والفضي وله أيضا 6 حركات، حيث تشمل حركات المستوى الذهبي، وكل حركة في المستويين لها مدة زمنية تحدد بدقيقتين، وكذلك دقيقتين للراحة، ويحسب عدد التكرار في كل حركة ويحصل على المركز الأول صاحب أكبر عدد من التكرارات".
وأضاف: "يوزع الحكام على كل حركة، ويدخل اللاعب بورقته التي تحمل اسمه وحركات كل مستوى، يسلمها للحكم الأول وتباعا، ويبدأ بعد التكرارات لكل حركة مع انطلاق المدة الزمنية دقيقتين، ولدينا 4 حكام دوليين هم: يوسف الفقي، أحمد حمودة، خليل السرور، ومحمد الحروب، تواجدوا في إدارة منافسات هذه البطولة، وأشرف على التحكيم رئيس لجنة الحكام بلال دويكات، وننتظر صدور قرار اعتماد التحكيم الالكتروني من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام".
من جانبه، قال المدرب ولاعب المنتخب الوطني أدهم الصقور: "حفلت البطولة المحلية بمستويات رائعة، ولدينا عناصر مميزة في مختلف الفئات للجنسين على مستوى الواعدين والشباب والشابات والرجال والسيدات، والنتائج جاءت مميزة بالمستوى، ودقيقة إلى حد كبير، وقدمت البطولة وجوها جديدة إلى اللجنة الفنية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني لبطولة جورجيا، واللافت تزايد ممارسي تحديات اللياقة البدنية بشكل ملحوظ، ما يساهم في انتشارها الواسع في مختلف أنحاء المملكة".
وفي السياق ذاته، أشادت لاعبة المنتخب الوطني د. ستيفاني نعواس بالمستويات المميزة من كلا الجنسين في هذه البطولة، منوهة إلى مستوى الواعدة ديمة الفاخوري التي حصلت على المركز الثالث في منافسات السيدات وهي ابنة 22 ربيعا، مبينة أن شغف تحديات اللياقة البدنية يسحب جميع الفئات والعائلات في محطاتها التنافسية، ومتوقعة أن تأخذ تحديات اللياقة البدنية مكانة متقدمة.
وجاءت النتائج الفنية للبطولة على النحو الآتي:
- فئة الشباب تحت 23 سنة، المركز الأول: مصطفى وجدي مصطفى القلعاوي، المركز الثاني: علي مهدي احمد مسامح، والمركز الثالث: محمد هيثم مصطفى السعافين.
- فئة الرجال، المركز الأول: نور الدين محمود القيسي، المركز الثاني: محمد شاكر أحمد الكردي، والمركز الثالث: أحمد بكر سالم النسور.
- فئه السيدات: المركز الأول أسيل عزمي جميل كرادشة، المركز الثاني: سارة عاصم أسعد أبو سعود، والمركز الثالث: ديمة عماد موجي الفاخوري.

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