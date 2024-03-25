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ارتفاع أسعار تذاكر مباريات النشامى صداع يؤرق الجماهير

3/25/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - ما تزال جماهير الكرة الأردنية، تعتبر أن ارتفاع أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، بمثابة الصداع الذي يؤرقهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وترى الجماهير، أن أسعار تذاكر مباراة الأردن وباكستان التي تجري اليوم على ستاد عمان، ضمن تصفيات كأس العالم، تعتبر مثالا على الارتفاع النسبي في أسعار التذاكر، خاصة وأن المباراة تأتي في شهر رمضان، وسط صعوبات اقتصادية كبيرة يعيشها المواطن.
وتبلغ أسعار تذاكر مباراة الأردن والباكستان اليوم 4 دنانير للدرجة الثانية، و6 دنانير للدرجة الأولى، و20 دينارا للدرجة الخاصة، حيث يرى البعض أنها تعتبر مرتفعة لأصحاب الدخل المحدود الذين عادة ما يصطحبون عائلاتهم، ما يكلفهم مبالغ مالية كبيرة.
ورغم إشادة البعض بخطوات فتح المدرجات بالمجان، في عدد من مباريات "النشامى"، لضمان حضور الجمهور، إلا أن رفع الأسعار في مباريات محددة، يضرب عشاق المدرجات من أصحاب الدخل المحدود الذين يرون أن هناك مبالغة في الأسعار.
ويدرك الجميع محبة وعشق الجماهير لمنتخب النشامى، وحرصها على الوقوف خلفه في مبارياته الداخلية والخارجية، وساهم الإنجاز غير المسبوق الذي سجله المنتخب في كأس آسيا 2023، والأداء المميز والنتائج الرائعة في مباريات البطولة القارية، في زيادة حرص الجماهير الأردنية على متابعة وتشجيع المنتخب في المدرجات، ليس فقط لأن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الأردن، بل من أجل مؤازرة ودعم اللاعبين في رحلتهم نحو تحقيق آمال وحلم الأردنيين بتأهل تاريخي إلى مونديال 2026.
"الجمهور ملح المباريات" ومن دون الجمهور تفتقد المباريات للإثارة والحماس وكل ما يتمناه الجمهور، أن يبحث المسؤولون في اتحاد الكرة وبشكل جدي عن أسباب عزوف الجماهير، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها، وعدم زيادة الفجوة من خلال البحث والتركيز على فئة من جمهور "النخبة"، من أجل حصد الأموال على حساب الجماهير التي عاشت سنوات على المدرجات بحلوها ومرها.
وعلى الرغم من أن السنوات الأخيرة، شهدت تناقصاً ملحوظاً في أعداد الجماهير التي ترتاد الملاعب لحضور مباريات دوري المحترفين وكأس الأردن، ظلت مواجهات المنتخب الوطني تحظى بحضور ومتابعة جماهيرية في ظل التسهيلات التي كان يقدمها اتحاد الكرة من خلال الدخول المجاني، كما حصل في مباراة النشامى ونظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة، إضافة إلى أسعار التذاكر المنخفضة والتي تعد في متناول المواطن الأردني محدود الدخل.
وشكل العزوف الجماهيري عن متابعة المنافسات المحلية أثرا سلبيا على مستوى البطولات المحلية التي تراجعت كثيرا وتراجع معها مستوى كرتنا سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ويرى العديد من المتابعين للشأن الرياضي الأردني، أن من أهم أسباب عزوف الجماهير عن الحضور، ارتفاع أسعار التذاكر وهو السبب الرئيسي في ذلك، والفرصة متاحة أمام اتحاد الكرة للمساهمة في إعادة الروح للمدرجات من خلال مباريات "النشامى"، عبر جعل أسعار تذاكر المباريات في متناول الجميع، خصوصا أن بعض المباريات التنافسية بدأت تفتقد للحضور الجماهيري الذي كان يضفي عليها الحماس والإثارة.
ويتساءل المواطن أنس العبادي، ماذا تغير بين مباراتي النشامى مع المنتخبين السعودي والباكستاني؟ في مباراة المنتخب السعودي تم فتح مدرجات الدرجة الثانية مجانا أمام الجماهير، واليوم يعاني الجمهور الأردني من ارتفاع أسعار تذاكر مباراة المنتخب الباكستاني.
وقال: "إنه لاحظ ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر مباراة اليوم، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بعدم متابعة المباراة في الملعب وللمرة الأولى منذ سنوات، على الرغم من أنه كان ينتظر هذه المواجهة والتي تعد الأولى للنشامى بعد الإنجاز التاريخي، معتبراً أن أسعار التذاكر مبالغ فيها".
وأضاف: "الجماهير التي تقف خلف المنتخب الوطني في كل المناسبات، والتي حرصت على استقبال النشامى وحضور حفل تكريمه تستحق من اتحاد الكرة الدعم وتسهيل الدخول للمباراة، وليس رفع التذاكر وحرمان فئة غير قادرة ماليا من فرصة مشاهدة نجوم المنتخب من المدرجات".
واتفق المواطن محمد الشامي معه، على وجود ارتفاع كبير في أسعار تذاكر المواجهة مع المنتخب الباكستاني، الأمر الذي حرم معظم الجماهير من حضور المباراة، وطالب بأسعار تشجيعية خصوصاً للعائلات.
وأردف: "هناك اتفاق على ارتفاع الأسعار ما سيؤثر على الحضور الجماهيري للمباراة خصوصا من أبناء المدرجات، ويجب على الاتحاد العمل على تخفيض قيمة التذاكر، للتخفيف على محدودي الدخل الذين يرغبون في متابعة وتشجيع النشامى".
وأكد المواطن خالد سليم، أن اتحاد الكرة بالغ في قيمة التذاكر، مستغلا شعبية وجماهيرية "النشامى" لتحقيق دخل إضافي، وأضاف: "هل يعقل أن يدفع المشجع جزءا كبيرا من دخله المالي لمشاهدة وتشجيع منتخب النشامى؟".
وأردف: "على اتحاد الكرة، أن يراعي ظروف الجماهير عند تحديد أسعار التذاكر، فحضور الجماهير من الفئات كافة، أفضل من حضور لا يتجاوز المئات حضرت لقدرتها المالية".
وترى المشجعة وفاء علي، أن اتحاد الكرة يتعامل مع موضوع الجماهير بلغة المال والربح، والتركيز على استقطاب فئة من الجماهير التي لا تعرف الطريق نحو ستاد عمان، وتضيف:" أسعار التذاكر مرتفعة وغير مقبولة لمعظم فئات الشعب الأردني خصوصا في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مطالبة بفتح أبواب الملعب مجانا في مباريات المنتخب تقديرا للجماهير التي تقف خلف المنتخبات الوطنية منذ سنوات طويلة.

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