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الأولمبي يطمح لتجاوز العراق في ختام مشواره بـغرب آسيا

3/25/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يطمح المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، إلى تسجيل فوزه الثاني على التوالي ببطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، عندما يلتقي نظيره العراقي عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي، بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.
ويتطلع المنتخب الأولمبي، إلى الخروج بأكبر فائدة فنية ومعنوية من مواجهة الليلة، طمعا في الوصول إلى مراحل متقدمة بالتحضير لنهائيات كأس آسيا على جميع الأصعدة، وطمعا بالخروج بنتيجة إيجابية تعزز من معنويات الفريق قبل المشاركة القارية المرتقبة.
وأظهر المنتخب صورة مغايرة في مباراته السابقة أمام تايلند، وأبدى ردة فعل قوية بعد الخسارة من السعودية“مستضيف” البطولة بفارق الركلات الترجيحية بربع نهائي المسابقة.
وسجل“الأولمبي” فوزا مستحقا على تايلند بعد قلبه الطاولة سريعا على منافسه، وتسجيل 3 أهداف عبر كل من: مهند أبو طه، عارف الحاج ورزق بني هاني، ليؤكد المنتخب تحت قيادة المدرب عبد الله أبو زمع، أن مصادر الخطورة متعددة، بعد أن قام باللعب بخطتين مختلفتين في المباراتين السابقتين.
ومن المتوقع أن يجري أبو زمع تعديلات بسيطة على التشكيلة الأساسية في مواجهة الليلة، بالاعتماد على كل من: أحمد جعيدي، عامر جاموس، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مهند أبو طه، عمر صلاح، وسيم ريالات، عارف الحاج، سيف الدين درويش، رزق بني هاني وبكر كلبونة.
وعلى الطرف المقابل، يظهر المنتخب العراقي بالبطولة بمنتخب تحت 20 عاما بقيادة المدرب حسان تركي، أملا بتحضير منتخب رديف لمنتخب تحت 23 عاما.
ويبرز من المنتخب العراقي كل من: وسام حامد، علي شاهين، محمد طالب، موسى كاظم، أموري فيصل، علي رضا، سجاد مهدي، علي عبد، ليث محمود، مصطفى زكي ومؤمل محمود.
ويتواجد المنتخب الوطني بالنهائيات الآسيوية بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا، فيما حل المنتخب العراقي بالمجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية، تايلند وطاجيكستان.
ومن المقرر أن يعود المنتخب إلى أرض الوطن غدا، على أن ينخرط اللاعبون بتدريبات فريقهم استعدادا لاستئناف المنافسات المحلية، فيما يعاود“الأولمبي” التدريبات والسفر إلى قطر لإجراء مباراتين وديتين أمام فيتنام والصين تحضيرا للنهائيات القارية.

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