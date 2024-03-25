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حبيب.. موهبة واعدة تكسر القيود على حصان المقابض

3/25/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تتأرجح طموحات لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد حبيب، الذي يأمل بأن يكون أحد أبطال جهاز“حصان المقابض” العالميين وصانعي الإنجازات لرياضة الجمباز الأردنية خلال السنوات المقبلة، مستلهما أحلامه من الإنجازات الكبيرة التي يحققها“ملهمه الأول” أحمد أبو السعود على الجهاز نفسه بصعوباته وتحدياته المختلفة.
أحمد حبيب صاحب الـ20 عاما، بدأ مسيرته في رياضة الجمباز في الخامسة من عمره، بعدما احتضنت صالة“نور الزعبي” في مدينة الأمير محمد بمحافظة الزرقاء بداياته في الجمباز، ليواصل التأرجح على مختلف الأجهزة، قبل أن يجد موهبته في جهاز“حصان المقابض”، ما دفع مدرب المنتخب الوطني الأرمني جورجن سيريكانيان إلى دعوته للخضوع إلى اختبار أداء للوقوف على موهبته وكفاءته ومدى قدرته على تمثيل الأردن ورفع علم المملكة خفاقا في سماء المنافسات العربية والإقليمية والعالمية، ليشق معه الطريق إلى المنتخب الوطني بنيله شرف تمثيله في سن السابعة عشرة، معلنا عن ولادة موهبة شابة وواعدة في رياضة الجمباز، على واحد من أكثر أجهزة الجمباز صعوبة، وهو ما يعرف بجهاز“حصان المقابض” أو“حصان الحلق”.
وتشكل إنجازات أبو السعود الأخيرة على الجهاز ذاته، مصدر إلهام للاعب أحمد حبيب، الذي يقول في بداية حديثه الخاص لـ”الغد”:“أمتلك شغفا كبيرا في لعبة الجمباز، وأعتقد أن الإنجازات الأخيرة التي يحققها أبو السعود في البطولات كافة، تحفزني للسير على خطاه وإضافة المزيد من الميداليات والإنجازات الأردنية”.
ونجح حبيب في تحقيق المركز الرابع خلال مشاركته الأولى بدورة الألعاب العربية“الجزائر 2023”، بعدما تأهل إلى نهائيات جهاز“حصان المقابض” بجمعه 13:300 نقطة، مشيرا:“عُشر واحد فصلني عن تحقيق الميدالية البرونزية آنذاك. لقد كان ذلك أبرز إنجازاتي المتحققة على مستوى اللعبة حتى الآن”.
ويعاني حبيب من حاجته إلى قطع مسافة طويلة عبر المواصلات من مكان سكنه في محافظة الزرقاء حتى وصوله مكان التدريب الخاص بالمنتخب الوطني، في صالة الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، لافتا:“الوصول إلى مكان التدريب يتطلب مني وقتا طويلا لكوني لا أمتلك وسيلة ركوب خاصة، كما أن التوفيق بين الدراسة والتدريب يحتاج إلى التنظيم”.
وأضاف:“رياضة الجمباز الأردنية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل الإنجازات الأخيرة المتحققة، وهذه مسؤولية كبيرة لترك بصمتي والمساهمة في وضع الجمباز الأردنية على طريق العالمية”.
ويحرص حبيب على اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على جسده، مؤكدا:“يحتاج لاعب الجمباز إلى برنامج غذاء صحي يتضمن تناول البروتينات والفيتامينات وتجنب أي زيادة في الوزن، لأن ذلك يعيق اللاعب ويمنعه من تأدية جملته الفنية على الجهاز المفضل لديه”.
ويرى اللاعب الشاب، أن تجاهل اللاعبين للإصابات الخفيفة خلال التدريبات أو تأدية الجمل الفنية الحركية على أجهزة الجمباز، من شأنه تعريض اللاعبين إلى مخاطر مضاعفة، مؤكدا:“تجاهل الإصابات القديمة الخفيفة أو الحديثة يعرقل مسيرة اللاعب وقد يتسبب في إنهاء مسيرته، يجب أن يبلغ اللاعب عن وقوع أي إصابة لمعالجتها بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب، كما أن السير في خطط المدرب والالتزام بتعليمات الطبيب المعالج يبددان مخاطر الإصابات في التدريبات وعند خوض المنافسات”.
وثمن حبيب الدعم المستمر لاتحاد الجمباز ممثلا بسمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز ونائبها المهندس صالح الغويري وإدارة الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بقوله:“اتحاد الجمباز متفهم لاحتياجات اللاعبين كافة، ويحرص على تأمين كل ما نحتاجه في الوقت المناسب رغم الصعوبات المالية، وهذا يحفزنا لتحقيق الإنجازات والمضي قدما في اللعبة”، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي تقدمه عائلته وأصدقاؤه وحرصهم على الوقوف إلى جانبه بالظروف كافة.

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