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النشامى يتطلع لمهرجان أهداف أمام باكستان في تصفيات المونديال الليلة

3/25/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تنتظر المنتخب الوطني لكرة القدم، مهمة تسجيل نتيجة تاريخية في شباك المنتخب الباكستاني، عندما يلتقي الفريقان الليلة عند الساعة العاشرة على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.
ويتطلع المنتخب الوطني لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، أملا بالمضي قدما في التصفيات المشتركة، وقطع خطوة مهمة نحو الوصول للدور التالي من التصفيات، علما بأن أكبر نتيجة سجلها المنتخب بتاريخه، جاءت أمام نيبال بتصفيات كأس العالم 2014، وانتهت بالفوز بتسعة أهداف دون رد.
وأظهرت مباراة الذهاب بين الطرفين الخميس الماضي، تواضع منتخب باكستان الذي يعتبر واحدا من أضعف منتخبات العالم، نظرا لاحتلاله المركز 197 عالميا، فيما يتواجد المنتخب الوطني بالمركز 70 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الأخير.
ويحتل "النشامى" المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب طاجيكستان صاحب المركز الثاني، فيما يتبوأ المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، ويقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.
ويسعى المنتخب لاستثمار أكبر عدد من الفرص التي ستتاح له خلال فترات اللقاء، وسط ترقب من الجماهير لمتابعة أول مباراة رسمية للمنتخب منذ عودته من المشاركة المميزة في نهائيات كأس آسيا وحلوله وصيفا للبطل.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لمواجهة باكستان 24 لاعبا وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، عبد الله نصيب "ديارا"، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، محمود شوكت، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق "بوجبا"، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات، مع غياب اللاعب نزار الرشدان عن المواجهة بداعي الإيقاف.
ومن المتوقع أن يواصل عموتة اعتماده في التشكيلة الأساسية على كل من أبو ليلى، نصيب، العرب، العجالين، حداد، الروابدة، عايد، مرضي، علوان، التعمري والنعيمات.
وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي أمس، أن المنتخب يهدف إلى الفوز بأكبر عدد من الأهداف، واستكمال المستويات الطيبة التي قدمها المنتخب في نهائيات كأس آسيا، موضحا بأن المواجهة ليست بالسهلة، وأن سيناريو مباراة الذهاب يجبر المنظومة على التركيز لبذل مجهود مضاعف.
وكشف عموتة عن سبب استقراره على عدد معين من اللاعبين، وعدم اللجوء لدكة البدلاء كثيرا، وآخرها في مواجهة باكستان الخميس الماضي، مشيرا إلى أن مستوى اللاعبين الأساسيين خلال دقائق المباراة يجبره على إبقائهم نظرا لفاعليتهم، وأن انخفاض مستوى اللاعبين المحليين، سببه التغيير المستمر بالأجهزة الفنية لفرق المحترفين.
وأضاف: "يجب أن يتم تفعيل مشروع رياضي محلي يتم من خلاله تطوير مستوى الكرة الأردنية من اتحاد، مدربين، أندية ولاعبين، يجب استغلال هذا التوهج بعد الإنجاز الأخير والعمل على تحسين نوعية المدربين واللاعبين، لأن المؤشرات والإحصائيات عن المسابقات المحلية تدل على عدم فاعلية الغالبية من اللاعبين ومنهم المهاجمين".
ولفت عموتة إلى أن عدم جلبه للاعبين أردنيين مغتربين، سببه حضور المدرب في فترة ضيقة قبل المشاركة بنهائيات كأس آسيا والتصفيات المونديالية، مؤكدا بأن تواجدهم للمرة الأولى بصفوف المنتخب يحتاج لفترة طويلة من الانسجام مع اللاعبين، وكان الأمر أشبه بالمغامرة.
ونفى عموتة اتفاقه مع نادي الوداد البيضاوي المغربي لتدريبه في المرحلة المقبلة، مفيدا بأن جميع الأخبار التي تحدثت بهذا الشأن مؤخرا غير دقيقة، وأن مصيره مع المنتخب سيتم الكشف عنه لاحقا.
وبدوره، أقام المنتخب الباكستاني وجبتين تدريبتين بالعاصمة عمان بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن قسطنطين، آخرها أمس على الملعب الرسمي للقاء، وسط طموحات بتقديم مستوى جيد والخروج بأقل الخسائر في سابع مباراة دولية للمدرب.
وتضم قائمة المنتخب الباكستاني للمواجهة كلا من يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد الأرشاد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.
وأشار قسطنطين خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، إلى أن المنتخب عانى من التنقل من باكستان للأردن خلال الأيام الماضية، موضحا بأن توقف المنافسات الكروية في باكستان يصعب المهمة عليه باختيار عناصر للمنتخب، والاعتماد على بعض اللاعبين في الخارج، مع التطرق إلى أن مسألة الوصول لهم ليس سهلا.

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