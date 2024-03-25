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فيصل القاسمي يقيم مأدبة إفطار رمضاني للرياضيين

3/25/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقام الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق، مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في مجلسه بمنطقة الرملة في الشارقة، بحضور نخبة من القيادات الحالية والسابقة في القطاع الرياضي ونجوم الكرة الإماراتية والإعلاميين وقدامى نادي «الشعب سابقاً» يتقدمهم اللاعب عدنان الطلياني، وعدد من ضيوف ورواد المجلس.

وتخلل المأدبة أحاديث الذكريات جمعت الشيخ فيصل بن خالد القاسمي مع ضيوفه عن رياضة الإمارات عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص.

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