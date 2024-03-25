فيصل القاسمي يقيم مأدبة إفطار رمضاني للرياضيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقام الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق، مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في مجلسه بمنطقة الرملة في الشارقة، بحضور نخبة من القيادات الحالية والسابقة في القطاع الرياضي ونجوم الكرة الإماراتية والإعلاميين وقدامى نادي «الشعب سابقاً» يتقدمهم اللاعب عدنان الطلياني، وعدد من ضيوف ورواد المجلس.
وتخلل المأدبة أحاديث الذكريات جمعت الشيخ فيصل بن خالد القاسمي مع ضيوفه عن رياضة الإمارات عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص.
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