544 طالباً وطالبةً في بطولة أمريكية الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، الطلبة الفائزين في بطولة رمضان الرياضية 2024، مؤكدة التزام الجامعة دعم المساعي الرياضية وتعزيز الحس الرياضي والتعاون والصداقة في المجتمع الطلابي، وتضمنت البطولة التي استمرت ستة أيام منافسات قوية بين طلبة جامعات من مختلف إمارات الدولة في رياضات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وبمشاركة 544 طالباً وطالبةً، ومن بينهم 117 طالبة و427 طالباً.
حضر حفل توزيع الجوائز الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.
وشارك في البطولة 21 جامعة من مختلف أنحاء الدولة، وحصلت الجامعة الأمريكية برأس الخيمة على المركز الأول في فئة كرة السلة للرجال، وحصل معهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي على المركز الأول في كرة الطائرة للرجال، وفي كرة القدم للرجال، احتلت الجامعة الأمريكية بالشارقة المركز الأول.
وفي رياضات السيدات، فازت الجامعة الأمريكية بالشارقة في الكرة الطائرة وكرة القدم، وحصلت جامعة ميدلسكس على المركز الأول في كرة السلة.
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