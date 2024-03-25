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544 طالباً وطالبةً في بطولة أمريكية الشارقة

3/25/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، الطلبة الفائزين في بطولة رمضان الرياضية 2024، مؤكدة التزام الجامعة دعم المساعي الرياضية وتعزيز الحس الرياضي والتعاون والصداقة في المجتمع الطلابي، وتضمنت البطولة التي استمرت ستة أيام منافسات قوية بين طلبة جامعات من مختلف إمارات الدولة في رياضات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وبمشاركة 544 طالباً وطالبةً، ومن بينهم 117 طالبة و427 طالباً.

حضر حفل توزيع الجوائز الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وشارك في البطولة 21 جامعة من مختلف أنحاء الدولة، وحصلت الجامعة الأمريكية برأس الخيمة على المركز الأول في فئة كرة السلة للرجال، وحصل معهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي على المركز الأول في كرة الطائرة للرجال، وفي كرة القدم للرجال، احتلت الجامعة الأمريكية بالشارقة المركز الأول.

وفي رياضات السيدات، فازت الجامعة الأمريكية بالشارقة في الكرة الطائرة وكرة القدم، وحصلت جامعة ميدلسكس على المركز الأول في كرة السلة.

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