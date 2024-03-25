موراي يمنح الجمهور أداء لا ينسى في وداع ميامي للتنس

قدم آندي موراي أداء قويا لجماهير التنس في آخر ظهور له في بطولة ميامي المفتوحة يوم الأحد عندما خسر 5-7 و7-5 و7-6 أمام التشيكي توماس ماتشاك في الدور الثالث.

ورغم موهبته الكبيرة كان قلب موراي ورفضه الاستسلام هو ما قاده إلى الفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وجعله يكسب احترام زملائه اللاعبين وعدد كبير من المشجعين.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 36 عاما أداء قويا لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور الذي احتشد في الملعب.

وتعادل الثنائي 5-5 في المجموعة الثالثة، وبدت المباراة منتهية عندما سقط موراي على كاحله الأيسر وأسقط مضربه ثم غطى وجهه وهو يصرخ من الألم بينما كان يقفز إلى مقعده.

وبعد أن تلقى العلاج قام موراي بربط كاحله وعاد إلى الملعب.

وذهبت المجموعة الثالثة إلى شوط فاصل إذ تقدم موراي 5-3 لكن المصنف الأول عالميا سابقا لم يتمكن من حسم الأمور حين أضاف ماتشاك، الذي تغلب في وقت سابق على المصنف الخامس أندريه روبليف، اسما كبيرا مرة أخرى إلى قائمة ضحاياه.

وكما سيفعل على الأرجح عدة مرات مع قرب اعتزاله، أمسك موراي بمعداته وخرج إلى الملعب مرة أخرى وصفق للجمهور مستمتعا باللحظة.

وقال موراي للصحفيين "لم أكن أفكر في كل المباريات التي لعبتها، بل كنت أفكر في أن هذه هي المباراة الأخيرة التي سألعبها هنا، وهو أمر محزن لأنني أحب هذا المكان. لقد أمضيت الكثير من مسيرتي في التنس هنا وكنت أتمنى أن تستمر لفترة أطول قليلا.

وأضاف "هذه البطولة تحديدا مهمة بالنسبة لي، لذلك كان خروجي من الملعب اليوم أكثر عاطفية مما قد يكون عليه في بعض المنافسات الأخرى.

"أتطلع إلى النهاية الآن، سأقدم كل ما لدي خلال الأشهر القادمة ثم أعود لأكون في المنزل مع عائلتي".

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