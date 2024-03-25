«الشارقة للمرأة» بطل دوري سيدات الطائرة

توج فريق نادي الشارقة للمرأة بطلاً لدوري سيدات الطائرة بفوزه على فريق إبيك في ختام البطولة، 3 - صفر في مباراة من جانب واحد، وجاء الوصل (حامل اللقب) في المركز الثاني، وحلَّ فريق الجامعة الأمريكية ثالثاً.

مثّل الفريق البطل اللاعبات علياء ناصر، منى عباس، فاطمة خالد، لطيفة الكعبي، ندوة وسيم، مهرة محمد، فاطمة ثابت، ريام السويدي، نيهال الكبير، ماتيا ماجديك، مائدة محمد، شيروب ميلدريد، مشاعل سالم، أمينة مال الله، وقاده المدرب كريم بن عياد، ومساعده سفيان الجربي، والإدارية عنود المهيري.

قام بتتويج بطلات الدوري، كل من، عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والدكتور عبدالعزيز النومان مستشار المؤسسة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وأسامة قرقاش، وجمال المطروشي، نائبي رئيس الاتحاد، بجانب عبدالعزيز السلمان الأمين العام.

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