اختتام بطولة زايد الرياضية في إرث أبوظبي بمشاركة 1780 لاعباً ولاعبة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت أمس فعاليات النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية في فندق إرث أبوظبي.

وتنافس 1780 رياضياً ورياضية على الجوائز البالغ إجمالي قيمتها 350 ألف درهم، في كرة القدم للرجال والسيدات، والشطرنج، والملاكمة، والبادل، والجمباز، والكرة الحديدية.

كما استقطبت لعبة الشطرنج مجموعة متنوعة من المشاركين من الأطفال، وأصحاب الهمم فئة المكفوفين للتنافس باستخدام طريقة برايل.

وأحرز فريق أرسنال لقب بطولة كرة القدم للرجال، وتصدر فريق نادي أبوظبي الرياضي "أ" فئة السيدات، وفاز فريق الجزيرة بلقبي بطولة كرة القدم للأطفال تحت 10 سنوات وفئة تحت 12 سنة.

وشهدت فعاليات بطولة الجمباز مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة بدعم من أكاديمية "ليتل ستارز" للجمباز في إرث أبوظبي، كما أسفرت منافسات بطولة البادل للرجال فئة C+B عن فوز مشترك لكل من جاشا ساس وعلي عصام بالمركز الأول، وحقق المركز الأول للبادل فئة" C" قاسم الشرفي وسيف الحمادي، كما نال وسيم عبود وأحمد حسين المركز الأول في فئة" C/D".

وفي فئة السيدات الإماراتيات للبادل فازت عائشة العوضي ومريم الشامسي بالمركز الأول، وفي فئة السيدات المفتوحة، حصلت جي فيشيثونج وليزا بليك على المركز الأول.

وظفر بالذهبية في فئات رجال الملاكمة راشد المطيري" وزن 51 كجم"، ونيفرون أنتوني "وزن 54 كجم"، ونواف علي خميس "وزن 57 كجم" ، وكوانيش يرزانوف "وزن 60 كجم"، و دانيلو هونتشاراك "وزن 63.5" كجم، وعمر سايباغالا "وزن 71 كجم"، و داوتاي رمضان "وزن 75 كجم"، والحسن عامر "وزن 80 كجم" ورضاهاسنيا "وزن 86 كجم" وأكرم موليندوا "وزن 92 كجم".

وفي فئات السيدات حصدت المركز الأول عائشة هشام محمد "وزن 48 إلى 51 كجم"، ونستران فتحي "وزن 57 إلى 60 كجم"، وألكسندرا سيتنيكوفا "وزن 63 إلى 67 كجم".

وحقق لويس بادا المركز الأول في فئة الفردي ضمن مسابقة الكرة الحديدية، وشهدت بطولة الزوجي تتويج عادل حوماني وعثمان حروال بالمركز الأول.

وحصد عادل حوماني وعثمان حروال وعدالي القادري المركز الأول في فئة الثلاثيات.

وشهدت مسابقة السباحة مشاركة 150 شاباً وفتاة في الفئات المختلفة بدعم اتحاد الإمارات للسباحة، وأكاديمية "فورث لين" للعبة.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن بطولة زايد الرياضية تبرز التزام مجتمعنا بقيم الوحدة، التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنها منصة تتيح للأفراد إبراز مهارتهم القيادية من خلال روح الرياضة والتعاون والإنجاز الجماعي.

و من جانبها أشارت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ"إرث أبوظبي" إلى أن بطولة زايد الرياضية حدث سنوي يترقبه الرياضيون على اختلاف أعمارهم ومواهبهم للمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والتنافسية، كما تجسد هذه المناسبة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتجمعنا الرياضة وترسخ شعورنا بالانتماء خلال شهر رمضان المبارك.

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