مانشيني مدرب السعودية يتطلع لتكرار الفوز على طاجيكستان رغم الغيابات

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية اليوم الاثنين أن فريقه جاء إلى طاجيكستان لتحقيق الفوز رغم الغيابات وصعوبة المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفازت السعودية 1-صفر على منتخب طاجيكستان يوم الخميس الماضي في الرياض.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد "جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ونعلم جيدا بأن الأمر لن يكون سهلا، قلت سابقا إن أرضية الملعب سيكون لها تأثير.

"نتمنى أن نقدم أداء جيدا غدا لنتمكن من تحقيق الفوز".

ويغيب عن السعودية أمام طاجيكستان علي البليهي للإيقاف وناصر الدوسري للإصابة وسعود عبد الحميد لوفاة والده.

وأردف مانشيني "أود أن أقدم التعازي لسعود في هذه اللحظة الصعبة التي يمر بها، إنهم ثلاثة لاعبين مهمين وهذا حال كرة القدم.

"علينا التعامل مع جميع الظروف، لكني واثق بأن بقية اللاعبين الموجودين سيؤدون بشكل جيد غدا".

وأجاب المدرب الإيطالي على سؤال بشأن اللاعبين المتوقع مشاركتهم في المباراة قائلا "لم نقرر بعد التشكيلة التي سنبدأ بها.

وأضاف "أعتقد أن الفوز كان مستحقا في المباراة الماضية وصنعنا عدة فرص، ومباراة الغد ستكون مختلفة وصعبة كونها أمام منتخب في حالة جيدة فنيا".

وتتصدر السعودية المجموعة السابعة ولها تسع نقاط متقدمة بفارق خمس نقاط على طاجيكستان والأردن، بينما يقبع منتخب باكستان في المركز الأخير دون أي نقطة.

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